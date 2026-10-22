Seguridad

Búsqueda de Raúl Moyano: “El Nuñorco es un cerro muy inclinado, con mucho precipicio”

El comisionado de El Mollar, Ramón Ávila, destacó que las condiciones climáticas de este jueves favorecen el trabajo de los rescatistas. También contó cómo colaboran con la logística.

Por Redacción Seguridad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Equipos de rescate intensifican este jueves la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco, Tucumán, aprovechando una mejora climática en la zona.
  • Unos 100 efectivos operan con helicópteros, drones y caballos de carga en un terreno empinado y riesgoso, sorteando las complicaciones de días previos por mal tiempo.
  • El caso reabrió el debate provincial sobre la seguridad en el montañismo y la necesidad de revisar los protocolos de rescate e información para excursionistas.
Resumen generado con IA

Las condiciones climáticas dieron una tregua este jueves en la zona del cerro Ñuñorco, donde continúa la búsqueda de Raúl Moyano. Con el cielo despejado y menos viento en la base del operativo, los equipos de rescate buscan aprovechar la jornada para revisar sectores a los que no habían podido acceder debido al mal tiempo.

“Hoy es la oportunidad, está hermoso como para salir a mirar esos lugares”, afirmó a LA GACETA Ramón Ávila, comisionado de El Mollar, al referirse a las tareas que se desarrollan en la montaña. Según explicó, el buen tiempo facilita el trabajo del helicóptero y permite avanzar sobre zonas que hasta ahora presentaban dificultades para ser inspeccionadas.

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El funcionario indicó que los equipos desplegados en altura se preparaban para retomar las recorridas, mientras que también se utilizaban drones para ampliar el alcance de los rastrillajes. De acuerdo con lo señalado por Ávila, alrededor de 100 efectivos se encontraban movilizados en el operativo.

El apoyo logístico para los rescatistas

Además de seguir de cerca las tareas de búsqueda, la comuna colabora con el abastecimiento de quienes permanecen en la montaña. Ávila explicó que una de las principales preocupaciones es garantizar que los rescatistas cuenten con agua, alimentos y otros suministros necesarios para sostener el trabajo en el campamento.

“Estamos tratando de dar tranquilidad a la familia, con la esperanza de poder encontrarlo, y de acompañar a todas las personas que están buscando”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que consiguieron caballos de carga para trasladar comida hasta los sectores donde se encuentran los equipos. La asistencia resulta fundamental para que las tareas puedan continuar en un terreno de difícil acceso y con condiciones que pueden cambiar rápidamente.

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Consultado sobre las críticas al operativo, incluso por parte de familiares de Moyano, Ávila pidió contemplar la angustia que atraviesan quienes esperan novedades sobre su paradero.

“Yo creo que hay que ponerse en el lugar de la desesperación que tienen por encontrar a esta persona”, expresó. Y agregó que habrá tiempo para analizar el procedimiento una vez que se conozca el desenlace de la búsqueda. “El punto es dar con el paradero de este hombre”, remarcó.

Continúa la búsqueda de Raúl Moyano. Continúa la búsqueda de Raúl Moyano. FOTO OSVALDO RIPOLL

La peligrosidad del cerro Ñuñorco

Ávila también contó sobre los riesgos que presenta la montaña para quienes intentan recorrerla sin la preparación o la información necesaria. El propio comisionado contó que el miércoles caminó hasta un sector del cerro y pudo observar de cerca las dificultades del terreno.

“Es muy peligroso. Hay partes donde tenés mucho precipicio, donde no podés caminar tranquilamente. Es un cerro muy inclinado”, describió.

El funcionario recordó, además, un episodio ocurrido hace aproximadamente cuatro años, cuando una persona se perdió en el cerro Muñoz, pese a ser de la zona y conocer el lugar. Para Ávila, ese antecedente demuestra que la experiencia no siempre alcanza para evitar situaciones de riesgo.

Las condiciones meteorológicas pueden cambiar la visibilidad y dificultar la orientación, especialmente en sectores donde el paisaje presenta características similares. “Las piedras son parecidas y, con las condiciones climáticas, te desorientás totalmente”, advirtió.

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Por eso, recomendó a quienes planean subir a la montaña consultar previamente el pronóstico, informarse sobre las características del recorrido y recurrir a guías que conozcan el terreno.

En El Mollar, explicó, funciona una oficina de información turística donde los visitantes pueden recibir indicaciones y recomendaciones para realizar las excursiones con mayores recaudos.

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