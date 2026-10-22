La búsqueda de Raúl Moyano entra en una etapa crítica: los rescatistas no encuentran rastros en el Ñuñorco

La principal expectativa de los rescatistas está puesta en las quebradas, donde existen cuevas que podrían haber servido de refugio. “Tenemos la esperanza de que se haya resguardado en una de ellas”, explicó Domínguez. En tanto, las viviendas de los lugareños ubicadas en sectores más bajos ya fueron revisadas, sin que se encontrara allí a Moyano.