La búsqueda de Raúl Moyano entra en una etapa crítica: los rescatistas no encuentran rastros en el Ñuñorco
Resumen para apurados
- Rescatistas continúan sin éxito la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco, Tucumán, tras su desaparición el 12 de octubre mientras ascendía la montaña.
- El operativo incluye helicópteros, drones térmicos y perros rastreadores, pero la densa niebla y el terreno con quebradas empinadas obstaculizan el avance de las patrullas.
- La falta de indicios en una etapa crítica genera alarma en las autoridades y reabre el debate público sobre los protocolos de seguridad y rescate en el montañismo tucumano.
La búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco continúa sin resultados concretos. Pese al despliegue de rescatistas y al uso de distintos recursos tecnológicos, todavía no hay rastros que permitan establecer dónde está el hombre desaparecido ni qué recorrido pudo haber realizado en la montaña.
“No hay ningún indicio que haga presumir por dónde retornó o por dónde habría bajado, si es que bajó”, advirtió a LA GACETA el comisario Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de la Policía, al describir el estado del operativo. Según precisó, tampoco se informó sobre el hallazgo de prendas u otros elementos que puedan aportar pistas sobre su paradero.
El rastrillaje comenzó desde el primer día en que se tomó conocimiento de la denuncia y continúa con personal desplegado en distintos puntos del cerro. Los equipos establecieron una base de patrulla en la cumbre, desde donde recorren quebradas, senderos y sectores de vegetación espesa, en una zona caracterizada por las dificultades de acceso.
La principal expectativa de los rescatistas está puesta en las quebradas, donde existen cuevas que podrían haber servido de refugio. “Tenemos la esperanza de que se haya resguardado en una de ellas”, explicó Domínguez. En tanto, las viviendas de los lugareños ubicadas en sectores más bajos ya fueron revisadas, sin que se encontrara allí a Moyano.
Un amplio operativo en el cerro Ñuñorco
La búsqueda cuenta con la participación de efectivos de Fuerzas Especiales, personal de la comisaría local, baqueanos, integrantes de Gendarmería Nacional, bomberos voluntarios de la Policía de Catamarca y equipos de la Policía de Tucumán. También intervienen drones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad.
El helicóptero de la Provincia permanece en la zona de El Mollar para agilizar los traslados hacia sectores críticos y realizar sobrevuelos durante las horas de luz. Sin embargo, su actividad depende de las condiciones meteorológicas, ya que las nubes, el viento y la niebla pueden dificultar las tareas.
Los drones permiten observar áreas sin vegetación y algunos cuentan con tecnología térmica. A su vez, los rescatistas utilizan binoculares térmicos desde la aeronave para detectar fuentes de calor que podrían corresponder a una persona.
El operativo también incorpora tres perros especializados en rastreo: dos pertenecientes a la Policía de Catamarca y uno a la fuerza tucumana. Los animales trabajan con prendas de Moyano como referencia y son trasladados en helicóptero hacia diferentes sectores para ampliar el radio de búsqueda.
La niebla y las quebradas dificultan el rastrillaje
Las condiciones del terreno representan uno de los principales obstáculos para los equipos. Domínguez advirtió que el clima en la cumbre puede cambiar repentinamente: en cuestión de minutos, la aparición de niebla puede reducir casi por completo la visibilidad.
Ante ese escenario, los rescatistas deben detener la marcha y establecer una base segura para evitar accidentes. Las quebradas profundas, los senderos empinados y la escasa visibilidad convierten algunos sectores en áreas de riesgo incluso para personal especializado.
“Si siguen caminando, pueden correr el riesgo de tener algún accidente”, explicó el comisario, quien destacó que los efectivos están capacitados para intervenir en búsquedas y rescates en lugares inhóspitos.
Pese a la experiencia de los equipos, el jefe policial reconoció su preocupación por la extensión del operativo sin resultados. Según señaló, las fuerzas especiales están acostumbradas a trabajar en terrenos de difícil acceso, aunque no es habitual que una búsqueda se prolongue tantos días sin encontrar indicios.