Quién es Raúl Moyano, el docente tucumano desaparecido en el Ñuñorco que nunca se queda quieto

Antes de viajar a Tucumán había hablado con Liliana sobre el próximo plan. Ella tenía nueve días de vacaciones pendientes y pensaban tomarlos durante las primeras semanas de noviembre para ir, junto a Isabella, a Punta Perdices, Las Conchillas y Las Grutas. Era el próximo viaje. Uno más en una vida marcada por las aulas, las rutas, la familia, las montañas y los proyectos.