Atlético Tucumán-Platense: los hinchas comenzaron a copar las calles de Salta antes de la semifinal
La plaza 9 de Julio comenzó a teñirse de celeste y blanco con la llegada de los primeros simpatizantes del “Decano”. Entre viajes, sacrificios y pronósticos, también se hicieron presentes los hinchas del “Calamar”, que recorrieron cientos de kilómetros para acompañar a su equipo.
Resumen para apurados
- Hinchas de Atlético Tucumán y Platense llegaron a Salta este miércoles para alentar a sus clubes en la semifinal de Copa Argentina que disputarán en el estadio Martearena.
- Simpatizantes de ambos equipos colmaron la plaza 9 de Julio tras extensos viajes y sacrificios económicos, conviviendo pacíficamente durante las horas previas al cruce.
- El vencedor de esta noche avanzará a la final de la Copa Argentina, alcanzando un logro deportivo de gran impacto histórico para cualquiera de las dos instituciones.
SALTA. La semifinal de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense todavía está a varias horas de comenzar, pero en Salta el partido ya empezó a sentirse. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, la plaza 9 de Julio, en pleno centro de la capital provincial, comenzó a recibir a los primeros hinchas que llegaron para acompañar al “Decano” en uno de los encuentros más importantes de su historia reciente. Camisetas celestes y blancas, camperas del club y conversaciones cargadas de expectativas empezaron a formar parte del paisaje habitual de la ciudad.
Algunos llegaron durante la madrugada, otros viajaron desde el martes y muchos todavía estaban en camino. Aprovechando las horas previas al partido, los primeros visitantes recorrían las calles céntricas, paseaban por la plaza y compartían sus pronósticos para el encuentro que comenzará a las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena. La ilusión era un sentimiento compartido, aunque no todos se animaban a expresarla de la misma manera.
Agustín Morales fue uno de los tucumanos que llegó con anticipación. “Estamos desde ayer en Salta. Venimos a alentar a Atlético y esperemos ganar”, contó a LA GACETA mientras disfrutaba de la previa. Incluso se animó a arriesgar un resultado: un triunfo por 1-0, aunque sin demasiadas expectativas de que fuera una noche tranquila.
Como tantos otros simpatizantes, Agustín también tuvo que hacer un esfuerzo económico para estar presente. “Más que nada es el sacrificio de la plata. Tenés que pensar en la entrada, dónde parar, qué comer. Pero hacemos lo que sea por los colores”, explicó. Y agregó: “Venimos con varios chicos, así que esperamos una fiesta. Y esperamos que ganemos”.
En las calles también aparecieron historias de quienes debieron reorganizar sus obligaciones para acompañar al equipo. Algunos se tomaron días libres, otros acomodaron sus horarios laborales y hubo quienes prefirieron no hablar ni aparecer en fotografías. ¿El motivo? Según reconocieron entre risas, algunos se habían escapado del trabajo o habían solicitado licencias médicas para poder viajar. El deseo de acompañar a Atlético, al parecer, también exigió cierta discreción.
Otro simpatizante tucumano, que llegó durante la mañana, destacó que el viaje había transcurrido sin mayores inconvenientes. “Llegamos bien, por suerte. A la mañana temprano no había tanta gente en la ruta”, relató. Acostumbrado a seguir al equipo fuera de la provincia, explicó que intenta realizar al menos un viaje por temporada: “Todos los años, por suerte, puedo ir por lo menos a un partido de visitante. Son un montón de sensaciones. Estoy emocionado y espero que hoy podamos conseguir un resultado”.
Platense también dijo presente
Aunque en una cantidad considerablemente menor, también comenzaron a verse las primeras camisetas de Platense. Los simpatizantes del “Calamar” tuvieron que afrontar un viaje mucho más extenso desde Buenos Aires, que algunos realizaron en colectivos, otros en vehículos particulares y otros en avión.
Rodrigo, uno de los hinchas visitantes, llegó después de recorrer alrededor de 16 o 17 horas en auto. El cansancio del trayecto no parecía haber afectado su confianza. “Hoy ganamos. Venimos de un viaje largo, 16 o 17 horas en auto, a full. Así que hoy ganamos”, aseguró.
Aunque reconoció que Platense no atraviesa su mejor momento en el torneo local, confía en que el equipo pueda dar el golpe en la Copa Argentina. También cuestionó la elección de Salta como sede de la semifinal, por la distancia que tuvieron que recorrer los simpatizantes del conjunto bonaerense. “Nos dejaron lejos y se complica, más siendo fin de mes. Parece un poquito arreglado todo para Atlético, pero venimos igual, a full”, expresó.
A la hora de pronosticar el resultado, tampoco dudó: “Ganamos 2-1. Que ellos tengan un poquito de alegría, pero después se lo ganamos”, bromeó.
Por ahora, la convivencia entre ambas parcialidades transcurre en las calles céntricas de Salta, entre paseos, charlas de fútbol y las primeras camisetas que anuncian una jornada especial. Con el correr de las horas, la presencia de hinchas se multiplicará y la atención se trasladará hacia el Martearena. Allí, desde las 21.15, Atlético y Platense dejarán atrás los pronósticos para disputar un lugar en la final de la Copa Argentina.