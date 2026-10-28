Atlético Tucumán-Platense: los hinchas comenzaron a copar las calles de Salta antes de la semifinal

SALTA. La semifinal de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense todavía está a varias horas de comenzar, pero en Salta el partido ya empezó a sentirse. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, la plaza 9 de Julio, en pleno centro de la capital provincial, comenzó a recibir a los primeros hinchas que llegaron para acompañar al “Decano” en uno de los encuentros más importantes de su historia reciente. Camisetas celestes y blancas, camperas del club y conversaciones cargadas de expectativas empezaron a formar parte del paisaje habitual de la ciudad.