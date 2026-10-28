Las sentencias del “Cuti” Romero: qué pasó en la final con España y quién debería usar la 10 de Messi

“Atado con alambres”

El propio Romero llegó a la final con un problema en el tendón de Aquiles que arrastraba desde el partido ante Inglaterra. Casi no entrenó en la previa, jugó con calmantes y una infiltración y no pudo completar el segundo tiempo. “Uno siempre quiere estar, no podés decir que no a una final”, explicó. Antes del torneo, además, había sufrido una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla que puso en duda su presencia. “Él confió en mí”, destacó sobre Lionel Scaloni.