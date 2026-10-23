Video: Lionel Messi recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes en España

El acta oficial del jurado fundamentó la elección a partir de sus logros en la cancha y su perfil social: “Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, por su excepcional trayectoria deportiva, su deslumbrante talento y su continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”. En el mismo documento, las autoridades del certamen destacaron que el rosarino “se ha ganado el respeto y la admiración de todos por su constancia, humildad y compromiso inquebrantable con el juego colectivo”.