Video: Lionel Messi recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes en España
El futbolista argentino fue distinguido en el Teatro Campoamor por su trayectoria profesional y el trabajo comunitario de su fundación. El reconocimiento incluye la clásica escultura de Joan Miró y una dotación de 50.000 euros.
Resumen para apurados
- Este viernes en Oviedo, Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su trayectoria histórica de títulos y la labor benéfica de su fundación.
- La ceremonia en el Teatro Campoamor incluyó la entrega de una escultura de Miró. El jurado valoró sus obras de salud y educación infantil a través de su fundación solidaria.
- Con este reconocimiento, el capitán argentino consolida su legado social y se une al selecto grupo de figuras internacionales galardonadas con esta condecoración española.
Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante la ceremonia oficial realizada en el Teatro Campoamor de Oviedo. Encabezado por los reyes de España y con la presencia de autoridades del ámbito cultural y deportivo internacional, el acto distinguió al capitán argentino por su condición de futbolista con mayor cantidad de títulos oficiales en la historia y por el alcance de sus iniciativas benéficas.
"Premio Princesa de Asturias": Porque Lionel Messi recibiÃ³ el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 https://t.co/0UKWn39bsZ— Â¿Por quÃ© es tendencia? (@porquetendencia) October 23, 2026
El acta oficial del jurado fundamentó la elección a partir de sus logros en la cancha y su perfil social: “Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, por su excepcional trayectoria deportiva, su deslumbrante talento y su continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”. En el mismo documento, las autoridades del certamen destacaron que el rosarino “se ha ganado el respeto y la admiración de todos por su constancia, humildad y compromiso inquebrantable con el juego colectivo”.
Instituido en 1987, el galardón reconoce a atletas e instituciones cuya carrera trasciende la competencia para convertirse en una referencia comunitaria. La candidatura de Messi, confirmada como ganadora en junio por el comité evaluador, contempló el trabajo de su fundación en el financiamiento de tratamientos médicos pediátricos de alta complejidad, equipamiento para centros de salud y obras de infraestructura educativa en zonas vulnerables de distintos países.
Como parte del protocolo tradicional de la Fundación Princesa de Asturias, la distinción incluyó la entrega de una escultura de Joan Miró, la insignia oficial, el diploma y una suma de 50.000 euros. Con este reconocimiento en suelo español, Messi suma un nuevo galardón institucional a su palmarés y se incorpora a la nómina de figuras del deporte internacional que recibieron la condecoración en Oviedo.