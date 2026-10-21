Lionel Scaloni renovaría con la selección argentina hasta 2030: cuándo se anunciaría el acuerdo
El entrenador habría llegado a un acuerdo con la AFA para extender su vínculo por cuatro años más. La firma se concretaría durante la fecha FIFA de noviembre y garantizaría su continuidad al frente de la “Albiceleste” en la era posterior a Lionel Messi.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni acordó con la AFA en Argentina renovar como DT de la Selección hasta 2030, firma que se anunciará en noviembre para liderar la era posterior a Lionel Messi.
- Tras semanas de diálogo entre Tapia y Scaloni, se destrabaron aspectos contractuales para fijar un contrato hasta 2028, con cláusula de extensión consensuada hasta el Mundial 2030.
- El pacto asegura el proyecto nacional rumbo a la era post Messi y permitirá a Scaloni superar a Guillermo Stábile como el DT con más partidos dirigidos en la historia argentina.
La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina está cada vez más cerca de quedar asegurada. Después de varias semanas de negociaciones, el entrenador habría alcanzado un acuerdo total con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para extender su contrato hasta el Mundial de 2030, con lo que iniciaría un nuevo ciclo al frente del seleccionado nacional después de la despedida de Lionel Messi.
Según informó este miércoles el portal especializado Doble Amarilla, las partes ya resolvieron los aspectos económicos y de planificación que restaban para cerrar la negociación. De esta manera, el técnico santafesino tendría garantizada su continuidad por otros cuatro años, aunque todavía falta la firma y la oficialización por parte de la AFA.
El nuevo vínculo mantendría el esquema utilizado anteriormente: un contrato inicial de dos años, hasta la Copa América 2028, con una cláusula de extensión consensuada entre las partes hasta el Mundial 2030. La intención es que la renovación se formalice durante la próxima fecha FIFA de noviembre, aprovechando la concentración del seleccionado para sus últimos dos amistosos del año.
Cómo se llegó al acuerdo
Las conversaciones entre Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, comenzaron a tomar forma en septiembre. En aquel momento, el entrenador había manifestado públicamente su deseo de continuar, aunque reconoció que todavía quedaban cuestiones contractuales por resolver.
Durante la última ventana internacional, en la que Argentina disputó amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, las señales de acercamiento se multiplicaron. Una fotografía entre Scaloni y Tapia reforzó las expectativas de continuidad y, después del último encuentro, ambas partes avanzaron en los detalles del nuevo contrato.
El entrenador, que participó recientemente en el Gran Fondo de Ciclismo de Buenos Aires, regresó posteriormente a Mallorca, donde reside junto a su familia. Desde allí trabaja en la confección de la lista de convocados para los compromisos de noviembre, que marcarán el comienzo de una nueva etapa del seleccionado.
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina
La próxima fecha FIFA será especial para la “Scaloneta”, no solamente por la posible oficialización del acuerdo, sino también porque representará el inicio de la etapa posterior a Messi.
La AFA confirmó que Argentina disputará dos amistosos en el país. El primero será el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en Buenos Aires, con La Bombonera como posible escenario. El segundo se jugará el martes 17 contra Costa Rica, en Córdoba, donde el estadio Mario Alberto Kempes aparece como sede prevista. Los estadios y horarios todavía no fueron oficializados.
Ambos compromisos reemplazarán la gira por Asia que estaba prevista inicialmente y permitirán que Scaloni continúe evaluando alternativas de cara al próximo ciclo mundialista.
Scaloni, camino a otro récord histórico
Desde que asumió en 2018, Scaloni construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino. Bajo su conducción, la Selección conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar, además de consolidar una identidad de juego que la mantuvo entre las principales potencias internacionales.
Según las estadísticas publicadas por Doble Amarilla, el entrenador acumula 107 partidos dirigidos, con 79 victorias, 18 empates y apenas 10 derrotas. Ya superó los 79 encuentros que registraron tanto César Luis Menotti como Carlos Salvador Bilardo, y ahora tiene por delante la marca de Guillermo Stábile, quien dirigió 124 partidos en sus dos décadas al frente del seleccionado.
La eventual renovación hasta 2030 le permitiría superar ese registro y convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de Argentina. Pero, más allá de las estadísticas, su continuidad representaría una apuesta por sostener el proyecto deportivo que devolvió al país a lo más alto del fútbol mundial. Esta vez, con el enorme desafío de construir una nueva Selección sin Messi como protagonista.