Lionel Scaloni renovaría con la selección argentina hasta 2030: cuándo se anunciaría el acuerdo

La eventual renovación hasta 2030 le permitiría superar ese registro y convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de Argentina. Pero, más allá de las estadísticas, su continuidad representaría una apuesta por sostener el proyecto deportivo que devolvió al país a lo más alto del fútbol mundial. Esta vez, con el enorme desafío de construir una nueva Selección sin Messi como protagonista.