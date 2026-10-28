Trump afirmó que le daría asilo a Flávio Bolsonaro: "Escuché que estaba en la Argentina"

Además, afirmó que no tomó partido en la contienda y que conoce tanto a Lula como a Bolsonaro y a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro. "Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio. Conozco muy bien al padre. El padre fue tratado muy mal, pensé. Pero no estuve involucrado. Eso es Brasil. Es un país diferente", agregó Trump frente a periodistas a su llegada a la Base Conjunta Andrews tras su visita a Texas.