Trump afirmó que le daría asilo a Flávio Bolsonaro: "Escuché que estaba en la Argentina"

Resumen para apurados
- Donald Trump afirmó en EE.UU. que daría asilo político a Flávio Bolsonaro tras su salida de Brasil, al volver a cuestionar los comicios presidenciales ganados por Lula da Silva.
- El senador brasileño ingresó a la Argentina por Misiones y luego abordó un vuelo hacia Ecuador con destino final en Norteamérica, desafiando restricciones judiciales en su país.
- El respaldo explícito de Trump consolida su alianza con el bolsonarismo y podría desatar tensiones diplomáticas directas entre Washington y la administración de Lula da Silva.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aprobaría el ingreso de Flávio Bolsonaro a su país y volvió a cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que resultó vencedor Luiz Inácio Lula da Silva. Sus declaraciones se producen en medio de la fuga del senador brasileño, quien este martes pasó por la Argentina y luego partió rumbo a Ecuador.
"Bueno, lo aprobaría. Creo que son buena gente", respondió Trump a periodistas al ser consultado sobre la posibilidad de que el senador viajara a Estados Unidos junto a su familia y recibiera asilo político. El mandatario sostuvo que los comicios brasileños fueron "muy extraños" y que el desenlace le pareció "terrible".
Además, afirmó que no tomó partido en la contienda y que conoce tanto a Lula como a Bolsonaro y a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro. "Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio. Conozco muy bien al padre. El padre fue tratado muy mal, pensé. Pero no estuve involucrado. Eso es Brasil. Es un país diferente", agregó Trump frente a periodistas a su llegada a la Base Conjunta Andrews tras su visita a Texas.
La misteriosa estadía en Argentina
Consultado sobre el paradero de Flávio Bolsonaro, el mandatario estadounidense aseguró que había recibido información sobre una posible estadía en Argentina. "Oí que estaba en Argentina. No sé dónde está", deslizó Trump, generando una ola de especulaciones que finalmente se confirmó con los registros migratorios.
Aunque el presidente estadounidense dijo desconocer su ubicación exacta, los movimientos del senador estaban siendo seguidos de cerca. De acuerdo con los datos oficiales, Bolsonaro ingresó al país junto a su esposa y sus dos hijas por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, a las 22:50 del martes. Desde allí, la familia abordó un avión privado que despegó hacia Guayaquil, Ecuador, y cuyo destino final sería territorio estadounidense.
Las palabras de Trump reafirman el respaldo del mandatario estadounidense al bolsonarismo, a quien considera un aliado político en la región. Mientras el avión que trasladaba a la familia Bolsonaro continúa su viaje, las autoridades brasileñas mantienen la prohibición judicial que pesa sobre el senador, quien enfrenta causas en su contra en su país de origen.