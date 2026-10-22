Discapacidad: el Gobierno cedió, hubo acuerdo y ocho diputados tucumanos votaron a favor

Huesen, que preside la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, intervino en uno de los momentos decisivos de la discusión en el recinto. El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente de Argentina Federal, había enumerado una serie de modificaciones reclamadas al proyecto. Huesen tomó entonces la palabra y confirmó la posición de su bancada: “Vamos a aceptar todas las modificaciones”. El anuncio fue recibido con aplausos.