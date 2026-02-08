Javier Milei: “nos recuerda que la libertad es inclaudicable”

El mandatario nacional se refirió a los cambios de época que surgieron a partir de la actuación de San Martín. “El mundo antes de la revolución era un mundo estancado, atrasado e injusto. Era un mundo invertido. La revolución rompió con el pasado de opresión y puso a las provincias unidas de pie por primera vez en su historia, enderezó lo que estaba invertido y nos permitió caminar, nos permitió convertirnos en poco menos de un siglo en una nación que sería potencia y superaría en gloria al imperio del que se desprendió”, aseveró.