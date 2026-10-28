Una mujer fue acusada de estafa por tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

En términos generales, este mecanismo está previsto para determinados delitos y depende de las condiciones establecidas en el artículo 76 bis del Código Penal. La norma contempla supuestos de delitos con penas máximas de hasta tres años, pero también permite analizar otros casos cuando resulte procedente una eventual condena de ejecución condicional y se cuente con el consentimiento fiscal. Si las acusadas cumplen las condiciones durante el plazo fijado y los demás requisitos legales, la acción penal se extinguirá y la causa se cerrará sin condena. En caso de incumplimiento, el proceso podrá reanudarse.