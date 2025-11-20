Secciones
SociedadActualidad

Fallo histórico: la Justicia reivindicó la inclusión escolar para niños con TEA

Fue tras el amparo presentado por el arquero de Independiente Rodrigo Rey y su pareja contra una institución educativa de City Bell que había rechazado la matrícula de sus hijos.

El fallo judicial hizo lugar a un amparo presentado por el arquero de Independiente Rodrigo Rey El fallo judicial hizo lugar a un amparo presentado por el arquero de Independiente Rodrigo Rey (Foto: IG @lali_rey_).
Hace 2 Hs

La Justicia bonaerense dictó un fallo histórico en materia de inclusión escolar, al hacer lugar al amparo presentado por el arquero de Independiente Rodrigo Rey y su pareja contra una institución educativa de City Bell que había rechazado la matrícula de sus hijos, uno de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La resolución sienta un precedente clave para miles de familias que luchan por el derecho a la educación inclusiva.

Un caso que marca un antes y un después en la inclusión educativa

El Juzgado de Garantías del Joven N.º 3 de La Plata consideró que la exclusión de Renata y Benicio —este último diagnosticado con TEA— constituyó un caso de discriminación indirecta. Según el tribunal, la decisión de la escuela generó un impacto desproporcionado “por motivos de discapacidad” y la institución no pudo demostrar que la medida tuviera una finalidad legítima.

El fallo ordena:

Garantizar la continuidad escolar de ambos hermanos en el Colegio de City Bell.

Realizar los ajustes razonables necesarios para asegurar la inclusión del niño con TEA.

Implementar capacitaciones obligatorias en discapacidad y derechos humanos para todo el personal docente y directivo, como garantía de no repetición.

La resolución llega en un contexto donde muchas familias denuncian obstáculos para acceder a una escolaridad inclusiva pese a que la legislación argentina la respalda.

Cómo comenzó el conflicto

El conflicto se inició cuando Rey y su pareja fueron notificados de que la matrícula de sus hijos no sería renovada para el ciclo 2025. La decisión afectaba especialmente a Benicio, diagnosticado con autismo y acompañado por un equipo terapéutico.

En octubre de 2024, la pareja denunció públicamente que el colegio les había negado la escolaridad a ambos niños. Tras meses de reclamos sin respuesta favorable, presentaron un amparo judicial que finalmente fue admitido.

El tribunal dispuso que los niños —de 8 y 15 años al momento del reclamo— deberán continuar en la institución “hasta finalizar sus ciclos educativos”, es decir, la primaria y secundaria en el caso de Benicio, y la secundaria en el caso de su hermana.

Impacto del fallo: una señal para todo el sistema educativo

Este fallo no sólo garantiza los derechos de los hijos de Rey, sino que tiene el potencial de impactar en otras familias en situación similar. En muchas jurisdicciones argentinas, los niños con TEA enfrentan barreras para acceder a las escuelas o para recibir los apoyos que la ley establece como obligatorios.

Expertos en educación inclusiva consideran que la resolución reconoce de manera contundente:

El derecho a la igualdad de oportunidades,

La obligación de los colegios de adaptar su propuesta pedagógica,

Y la importancia de capacitar a los equipos educativos para acompañar la diversidad.

El caso de Rodrigo Rey podría convertirse en una referencia judicial para futuras situaciones de discriminación por discapacidad en el ámbito escolar.

Temas Derechos HumanosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Por qué salen burbujas en el agua y qué interpretación espiritual tienen

Por qué salen burbujas en el agua y qué interpretación espiritual tienen

Una importante cadena de supermercados busca empleados sin experiencia: cuáles son las vacantes y cómo postularse online

Una importante cadena de supermercados busca empleados sin experiencia: cuáles son las vacantes y cómo postularse online

Cuál es el ejercicio simple que recomienda Harvard para reducir el riesgo de demencia y Alzheimer

Cuál es el ejercicio simple que recomienda Harvard para reducir el riesgo de demencia y Alzheimer

¿A qué hora tomar el té que potencia la memoria y mejora el descanso?

¿A qué hora tomar el té que potencia la memoria y mejora el descanso?

Lo más popular
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
1

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
2

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
3

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
4

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas
5

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus
6

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Más Noticias
Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Comentarios