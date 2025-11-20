Fallo histórico: la Justicia reivindicó la inclusión escolar para niños con TEA

La Justicia bonaerense dictó un fallo histórico en materia de inclusión escolar, al hacer lugar al amparo presentado por el arquero de Independiente Rodrigo Rey y su pareja contra una institución educativa de City Bell que había rechazado la matrícula de sus hijos, uno de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La resolución sienta un precedente clave para miles de familias que luchan por el derecho a la educación inclusiva.