Liberan al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA

“Muchas veces no se cuenta con el Reprocann, pero no se puede desconocer en los casos concretos que, si es probado que se utiliza para salud, como ser un hijo con autismo, no estaríamos frente a un delito. En este caso se suma que su mamá es presidente de una fundación, una persona pública que lucha justamente para que se deje de criminalizar”, le señaló Char a LA GACETA. “La ley penal debe probar que hay una finalidad de lucro, y no de cuidar la salud de un ser querido. En el peor escenario estaríamos frente a una infracción administrativa que se corrige inscribiéndose”, finalizó.