Los Pumas 7's ya conocen a sus rivales para el debut en el Seven de Dubai

Los Pumas 7's ya tienen definido su primer desafío de la nueva temporada del Circuito Mundial de Seven (SVNS). El seleccionado argentino, conducido por Santiago Gómez Cora, debutará el 28 y 29 de noviembre en Dubai, donde compartirá el Grupo A con Sudáfrica, Australia y Estados Unidos, recientemente ascendido a la máxima categoría.