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Los Pumas 7's ya conocen a sus rivales para el debut en el Seven de Dubai

El seleccionado argentino integrará el Grupo A junto a Sudáfrica, Australia y Estados Unidos. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora comenzará su participación en el Circuito Mundial el 28 y 29 de noviembre.

Los Pumas 7's comienzan su recorrido en el circuito mundial.
Los Pumas 7's comienzan su recorrido en el circuito mundial.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los Pumas 7's enfrentarán a Sudáfrica, Australia y EE.UU. el 28 y 29 de noviembre en el Seven de Dubai, en el inicio de la nueva temporada del Circuito Mundial.
  • El certamen estrena formato con ocho seleccionados de élite que disputarán seis etapas regulares antes de acceder a la fase final del SVNS World Championship.
  • El seleccionado de Gómez Cora buscará mantenerse en la cima mundial y clasificar a las etapas decisivas que definirán las posiciones finales de la temporada.
Resumen generado con IA

Los Pumas 7's ya tienen definido su primer desafío de la nueva temporada del Circuito Mundial de Seven (SVNS). El seleccionado argentino, conducido por Santiago Gómez Cora, debutará el 28 y 29 de noviembre en Dubai, donde compartirá el Grupo A con Sudáfrica, Australia y Estados Unidos, recientemente ascendido a la máxima categoría.

El sorteo dejó a Argentina en una zona exigente, con dos rivales de peso como Sudáfrica y Australia. Estados Unidos completará el grupo en su regreso a la elite del circuito. En tanto, el Grupo B estará integrado por Nueva Zelanda, España, Fiji y Francia.

El torneo de Dubai marcará el comienzo de un calendario que tendrá modificaciones en su formato. La máxima categoría del SVNS contará con ocho seleccionados, que disputarán seis etapas de fase regular entre noviembre y marzo.

Cómo será el nuevo formato del Circuito Mundial

Una vez completadas las seis etapas iniciales, la competencia ingresará en su fase decisiva, denominada SVNS World Championship. Esta instancia estará compuesta por tres torneos, que se disputarán en Hong Kong, Valladolid y Burdeos.

A los ocho equipos de la máxima categoría se sumarán los cuatro mejores seleccionados del SVNS 2. De esta manera, serán 12 los participantes que competirán por las posiciones finales y definirán su ubicación de cara a la siguiente temporada.

En la rama femenina, el Seven de Dubai también tiene sus grupos confirmados. Australia, Estados Unidos, Francia y España integrarán la Zona A, mientras que Nueva Zelanda, Canadá, Japón y Fiji compartirán la Zona B.

Con el calendario y los rivales definidos, Los Pumas 7's comenzarán una nueva campaña internacional con el objetivo de mantenerse entre los principales protagonistas del circuito y llegar en las mejores condiciones a las etapas decisivas.

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