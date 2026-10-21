Irlanda confirmó su plantel para enfrentar a Los Pumas: tres figuras ausentes y un nuevo capitán
Andy Farrell anunció una lista de 36 convocados para el duelo del 6 de noviembre en Dublín. Las lesiones obligaron al entrenador a realizar cambios importantes en el equipo, que iniciará una exigente ventana internacional.
Resumen para apurados
- El DT de Irlanda, Andy Farrell, citó a 36 jugadores para recibir a Los Pumas el 6 de noviembre en Dublín por el Nations Championship, con bajas clave por lesión.
- Las lesiones de Caelan Doris, Jack Conan y Jack Crowley forzaron cambios e instauraron a Dan Sheehan como capitán, en la reedición del duelo que los europeos ganaron en 2024.
- El choque abrirá una exigente ventana que continuará ante Fiji y Sudáfrica, y servirá a Los Pumas como una prueba crucial de cara al Mundial de Australia 2027.
A poco más de dos semanas del enfrentamiento contra Los Pumas, Irlanda confirmó el plantel con el que afrontará la segunda etapa del Nations Championship 2026. El entrenador Andy Farrell anunció una lista de 36 jugadores para los compromisos de noviembre, con varias ausencias de peso por lesión, entre ellas las de Caelan Doris, Jack Conan y Jack Crowley, tres piezas importantes de la estructura habitual del seleccionado europeo.
El primer compromiso será el viernes 6 de noviembre frente a la Argentina, en el Aviva Stadium de Dublín. Luego, el conjunto irlandés recibirá a Fiji, el sábado 14, y a Sudáfrica, el sábado 21, antes de disputar la jornada de definiciones del certamen, programada para el último fin de semana del mes en Londres.
La principal novedad de la convocatoria pasa por la capitanía. Ante la ausencia de Doris, habitual referente del equipo, el hooker Dan Sheehan volverá a llevar la cinta, tal como ocurrió durante la gira de julio por el hemisferio sur. El entrenador apostó por una combinación de jugadores experimentados y jóvenes que buscan consolidarse en el seleccionado, con 19 forwards y 17 backs.
Las bajas que condicionan a Irlanda
La ausencia más significativa es la de Caelan Doris, quien permanece fuera de las canchas desde junio debido a problemas en un pie y una rodilla. El tercera línea de Leinster, capitán habitual del seleccionado, tampoco pudo participar en los primeros compromisos del Nations Championship y su regreso recién se espera para comienzos de 2027.
A esa baja se sumó recientemente la de Jack Conan, otro jugador importante de la tercera línea. El octavo sufrió una lesión en el hombro durante el encuentro entre Leinster y Clermont Auvergne por la Champions Cup europea y quedó descartado para toda la ventana internacional. Su ausencia, junto con la de Doris, obliga a Farrell a buscar alternativas en un sector clave para el funcionamiento del equipo.
La tercera pérdida importante es la de Jack Crowley. El apertura, titular durante el último Seis Naciones, continúa recuperándose de un problema vascular en una pierna y tampoco estará disponible en lo que resta del año. Su ausencia abre nuevamente la competencia por la camiseta número 10, con Sam Prendergast y Ciarán Frawley entre las principales alternativas.
La lista de indisponibles se completa con Jack Boyle, Harry Byrne, Iain Henderson, Paddy McCarthy, Calvin Nash y Bryn Ward, todos marginados por diferentes problemas físicos. En total, nueve jugadores quedaron fuera de consideración por lesión, lo que representa un desafío para el cuerpo técnico en una ventana de alta exigencia.
Sin embargo, no todas son malas noticias para Irlanda. Farrell recuperó a Andrew Porter, Ryan Baird y Mack Hansen, quienes regresan después de superar lesiones que les impidieron participar en los compromisos de julio. También fue convocado el medio scrum Jamison Gibson-Park, pese a que todavía no disputó partidos esta temporada debido a una molestia en la ingle.
Dos caras nuevas en la convocatoria
Entre las novedades aparecen Jamie Benson y James McNabney, ambos pertenecientes a Ulster y sin antecedentes en el seleccionado mayor. Benson, que llegó al club desde Harlequins, puede desempeñarse como apertura o centro y representó anteriormente a Inglaterra en categorías juveniles.
McNabney, por su parte, es un tercera línea de 23 años que regresó recientemente a la actividad después de una grave lesión de ligamentos que lo mantuvo alejado de las canchas durante la temporada pasada. Su incorporación representa una alternativa para compensar las ausencias de Doris y Conan.
Más allá de las dificultades, Farrell contará con buena parte de la base experimentada del seleccionado. Entre los convocados aparecen Tadhg Furlong, Tadhg Beirne, James Ryan, Josh van der Flier, Bundee Aki, Garry Ringrose, Robbie Henshaw y Hugo Keenan, nombres habituales en la estructura irlandesa.
Un antecedente ajustado contra Los Pumas
El enfrentamiento del 6 de noviembre marcará el reencuentro entre ambos seleccionados después del partido disputado en noviembre de 2024, también en Dublín. En aquella oportunidad, Irlanda se impuso por un ajustado 22-19, luego de resistir la recuperación argentina en el segundo tiempo.
El equipo europeo llega a esta segunda etapa del Nations Championship después de una gira por el hemisferio sur en la que consiguió victorias contra Australia y Japón, pero cayó frente a Nueva Zelanda. Ahora buscará hacerse fuerte como local ante tres rivales de características diferentes.
Para Los Pumas, el compromiso representará una nueva prueba de máxima exigencia en el camino hacia el Mundial de Australia 2027. Aunque Irlanda afrontará el partido con ausencias importantes, la jerarquía de sus convocados anticipa un desafío de alto nivel para el seleccionado argentino.
La lista completa de Irlanda para el Nations Championship
Forwards (19): Ryan Baird, Tadhg Beirne, Billy Bohan, Thomas Clarkson, Tadhg Furlong, Sam Illo, Sean Jansen, Rónan Kelleher, Joe McCarthy, James McNabney, Darragh Murray, Tom O’Toole, Andrew Porter, Cian Prendergast, James Ryan, Dan Sheehan (capitán), Tom Stewart, Nick Timoney y Josh van der Flier.
Backs (17): Bundee Aki, Rob Baloucoune, Jamie Benson, Craig Casey, Nathan Doak, Ciarán Frawley, Jamison Gibson-Park, Mack Hansen, Robbie Henshaw, Hugo Keenan, Stuart McCloskey, Jimmy O’Brien, Tommy O’Brien, Jamie Osborne, Sam Prendergast, Garry Ringrose y Jacob Stockdale.