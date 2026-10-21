Irlanda confirmó su plantel para enfrentar a Los Pumas: tres figuras ausentes y un nuevo capitán

A poco más de dos semanas del enfrentamiento contra Los Pumas, Irlanda confirmó el plantel con el que afrontará la segunda etapa del Nations Championship 2026. El entrenador Andy Farrell anunció una lista de 36 jugadores para los compromisos de noviembre, con varias ausencias de peso por lesión, entre ellas las de Caelan Doris, Jack Conan y Jack Crowley, tres piezas importantes de la estructura habitual del seleccionado europeo.