Ganó siete títulos del Seis Naciones y reveló por qué decidió entrenar a Los Pumas
Shaun Edwards, especialista defensivo con una extensa trayectoria en Gales y Francia, explicó los motivos de su llegada al cuerpo técnico de Felipe Contepomi. Sus objetivos para el Mundial 2027 y la conversación que mantuvo con Inglaterra antes de aceptar la propuesta.
Resumen para apurados
- Shaun Edwards reveló que aceptó ser el nuevo entrenador defensivo de Los Pumas el 9 de octubre porque Argentina fue la primera en ofrecerle un contrato para ir al Mundial.
- El británico, ganador de siete Seis Naciones con Gales y Francia, negoció con Inglaterra antes de sumarse al equipo de Felipe Contepomi y Mario Ledesma.
- Su meta es dotar de solidez defensiva al seleccionado argentino para pelear de igual a igual ante las potencias en la ventana de noviembre y el Mundial 2027.
La incorporación de Shaun Edwards al cuerpo técnico de Los Pumas fue uno de los movimientos más importantes del seleccionado argentino en su preparación hacia el Mundial de Australia 2027. El experimentado entrenador británico, reconocido como uno de los principales especialistas defensivos del rugby internacional, explicó por primera vez los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y dejó en claro que su ambición sigue intacta a los 60 años.
En una entrevista con la revista especializada Rugby World, Edwards reveló que la rapidez con la que Argentina avanzó en las negociaciones fue determinante para su decisión. “Como todos los demás, quiero ir al Mundial. Argentina fue el primer equipo en ofrecerme un contrato. Ocupan el octavo puesto en el ranking mundial y han sido semifinalistas en tres de los últimos cinco Mundiales. Parecen rendir bien y yo soy un competidor nato”, aseguró.
Su llegada fue oficializada el 9 de octubre junto con la de Mario Ledesma, quien regresará al seleccionado para hacerse cargo de los forwards. Ambos se incorporarán al equipo de trabajo encabezado por Felipe Contepomi hasta la finalización de la Copa del Mundo. La intención es fortalecer dos aspectos fundamentales del juego argentino durante el último año de preparación para la máxima competencia internacional.
El desafío que se propuso con Los Pumas
Edwards no ocultó sus aspiraciones y dejó en claro que pretende trasladar al seleccionado argentino la solidez defensiva que caracterizó a sus equipos anteriores. Para explicar su objetivo, recordó su trabajo con Francia durante el Mundial de 2023.
“Quiero estar presente en los partidos más importantes. Francia tuvo la mejor defensa en la fase de grupos del último Mundial. Recibimos un promedio de 12 puntos por partido. Quiero intentar repetirlo”, afirmó.
Su trayectoria respalda esas expectativas. Entre 2008 y 2019 integró el cuerpo técnico de Gales, seleccionado con el que conquistó cuatro títulos del Seis Naciones. Posteriormente se incorporó a Francia, donde obtuvo otras tres consagraciones en el certamen europeo, en 2022, 2025 y 2026.
Sobre su paso por el conjunto francés, Edwards reivindicó el trabajo realizado desde su llegada en 2020. “Me contrataron como especialista y creo que hice un buen trabajo. Francia siempre ha estado a la vanguardia en ataque; defensivamente, estaban un poco rezagados. Los modernicé. No habían ganado un Seis Naciones en diez años. Ahora han ganado tres”, destacó.
El británico también reflexionó sobre las dificultades de su especialidad en un rugby cada vez más orientado hacia el espectáculo. “Ser entrenador de defensa es el trabajo más difícil del cuerpo técnico”, sostuvo, aunque reconoció que el público disfruta de los partidos con numerosos tries y que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la solidez defensiva y el atractivo del juego.
La conversación con Inglaterra antes de aceptar la propuesta argentina
Otro de los aspectos destacados de la entrevista fue su relación con el rugby inglés. Edwards reconoció que, antes de comprometerse con Los Pumas, mantuvo una conversación con Steve Borthwick, entrenador del seleccionado masculino de Inglaterra, para conocer sus posibilidades de incorporarse al cuerpo técnico.
“Hace seis semanas hablé con el entrenador del equipo masculino y me dijo que estaban contentos con su staff y con cómo iban las cosas. Hay que respetar eso. No oculto que me gustaría representar a Inglaterra y me encantaría ganar un Seis Naciones. Quizás dos o tres. Eso sería algo extraordinario”, confesó.
Pese a su extensa trayectoria internacional, Edwards nunca integró el cuerpo técnico del seleccionado masculino de su país en una competencia oficial, una cuenta pendiente que todavía espera saldar.
De todos modos, su llegada a Argentina no necesariamente significará una desvinculación completa del rugby inglés. Actualmente colabora con las Red Roses, el seleccionado femenino de Inglaterra, y confirmó que cuenta con el permiso de la UAR para continuar esa tarea durante el próximo Seis Naciones Femenino, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.
“Argentina me ha dado permiso. Aún no hay nada definitivo. Es el puesto de Sarah Hunter y no pienso presionarla. Es amiga mía. Pero si me necesitan, cuento con el respaldo de Argentina”, explicó. Incluso reveló la reacción de Contepomi ante esa posibilidad: “Felipe dijo que me mantendrá en forma”.
Edwards aseguró que su experiencia con el seleccionado femenino le permitió recuperar parte de su entusiasmo por entrenar. También reconoció que le gustaría conquistar algún título con los equipos masculino y femenino de Inglaterra, aunque aclaró que todavía está lejos de pensar en el retiro.
Un competidor que no se conforma
En el tramo final de la entrevista, Edwards recurrió a una reflexión del histórico jinete británico Tony McCoy para explicar qué lo mantiene motivado después de tantos años de éxitos.
“No apuesto a los caballos, pero algo que dijo Tony McCoy me impactó: ‘Solo recuerdo mis derrotas, porque eso es lo que me motiva’. Cuando lo escuché, pensé: ‘¡Ah, no soy el único!’”, recordó.
Esa mentalidad competitiva será uno de los principales atributos que buscará transmitirle a Los Pumas, que afrontarán en noviembre la segunda etapa del Nations Championship, con compromisos frente a Irlanda, Escocia y otros rivales europeos.
Con siete títulos del Seis Naciones como entrenador y una amplia experiencia en competencias internacionales, Edwards llega con un objetivo concreto: fortalecer la estructura defensiva argentina para que el seleccionado pueda competir de igual a igual con las grandes potencias y volver a ser protagonista en el Mundial de Australia 2027.