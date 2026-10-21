Ganó siete títulos del Seis Naciones y reveló por qué decidió entrenar a Los Pumas

La incorporación de Shaun Edwards al cuerpo técnico de Los Pumas fue uno de los movimientos más importantes del seleccionado argentino en su preparación hacia el Mundial de Australia 2027. El experimentado entrenador británico, reconocido como uno de los principales especialistas defensivos del rugby internacional, explicó por primera vez los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y dejó en claro que su ambición sigue intacta a los 60 años.