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Dura baja para Los Pumas: Santiago Carreras sufrió una grave lesión y estará varios meses sin jugar

El back cordobés sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de una rodilla durante un partido con Bath. Se perderá el resto de la temporada y su recuperación estará enfocada en llegar al Mundial de Australia 2027.

Santiago Carreras se lesionó en el último partido de Bath.
Santiago Carreras se lesionó en el último partido de Bath.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Santiago Carreras, figura de Los Pumas, sufrió la rotura de ligamentos en Inglaterra jugando para Bath y será baja varios meses debido a una grave lesión de rodilla.
  • La lesión ocurrió a los 12 minutos ante Gloucester al pisar mal sin contacto rival. El club inglés Bath confirmó que el cordobés se perderá el resto de la temporada.
  • La baja altera los planes de Felipe Contepomi para los próximos torneos del seleccionado, mientras el jugador inicia su rehabilitación enfocado en el Mundial Australia 2027.
Resumen generado con IA

Los Pumas recibieron una noticia preocupante de cara a sus próximos compromisos internacionales. Santiago Carreras sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de una rodilla y permanecerá varios meses alejado de las canchas. El diagnóstico fue confirmado oficialmente por Bath, su club en Inglaterra, y representa una baja sensible para el seleccionado argentino que conduce Felipe Contepomi.

La lesión se produjo durante el encuentro entre Bath y Gloucester, cuando apenas habían transcurrido 12 minutos de juego. El cordobés recibió una pelota tras una patada, intentó encontrar un espacio en la defensa rival y cayó al césped sin que mediara contacto con ningún adversario. La acción encendió las alarmas y los estudios posteriores confirmaron la gravedad del cuadro.

El club inglés informó que Carreras deberá afrontar un prolongado proceso de rehabilitación y que no volverá a jugar durante lo que resta de la temporada. Aunque no se estableció una fecha precisa para su regreso, este tipo de lesiones suele requerir varios meses de recuperación.

Una ausencia que preocupa a Los Pumas

La baja del cordobés modifica los planes de Contepomi para los próximos compromisos de Los Pumas. Carreras es una de las piezas importantes de la estructura del seleccionado por su versatilidad para desempeñarse en distintas posiciones de la línea de backs y su capacidad para generar juego.

Su ausencia se sentirá durante la ventana internacional y en el cierre del Nations Championship, donde Argentina deberá afrontar compromisos exigentes sin uno de sus habituales protagonistas.

Ahora, la prioridad será su recuperación. El cuerpo médico de Bath acompañará un proceso que tendrá como principal horizonte el Mundial de Australia 2027. Con la cita mundialista cada vez más cerca, el objetivo será que Carreras pueda completar su rehabilitación y recuperar el ritmo competitivo antes del torneo.

Para Los Pumas, la lesión supone un contratiempo importante en una etapa de preparación decisiva. Para el cordobés, comienza una carrera contra el tiempo con un objetivo claro: volver en plenitud para disputar su próximo Mundial.

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