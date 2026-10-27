Dura baja para Los Pumas: Santiago Carreras sufrió una grave lesión y estará varios meses sin jugar

La lesión se produjo durante el encuentro entre Bath y Gloucester, cuando apenas habían transcurrido 12 minutos de juego. El cordobés recibió una pelota tras una patada, intentó encontrar un espacio en la defensa rival y cayó al césped sin que mediara contacto con ningún adversario. La acción encendió las alarmas y los estudios posteriores confirmaron la gravedad del cuadro.