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Qué dice el comunicado de la URT sobre los insultos discriminatorios al seleccionado M-17 en Buenos Aires

La unión tucumana confirmó que la UAR abrió actuaciones y giró el caso a su Comisión de Disciplina. Los hechos ocurrieron el 17 de octubre.

RESPALDO. Los “Naranjitas” recibieron el apoyo de la URT, que informó que la UAR abrió actuaciones por los agravios.
RESPALDO. Los “Naranjitas” recibieron el apoyo de la URT, que informó que la UAR abrió actuaciones por los agravios.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UAR abrió una investigación disciplinaria por los agravios discriminatorios contra el seleccionado M-17 de Tucumán, ocurridos el 17 de octubre en un partido en Buenos Aires.
  • Familiares filmaron al público porteño gritando insultos racistas a los jugadores. La URT y la URBA condenaron los hechos, mientras el tema llegó a la Legislatura tucumana.
  • La Comisión de Disciplina evalúa posibles sanciones por discriminación, mientras el torneo continuará en noviembre con la fase final concentrada con sede en Tucumán.
Resumen generado con IA

La denuncia por los insultos discriminatorios contra el seleccionado M17 de Tucumán tuvo una respuesta institucional. La Unión de Rugby de Tucumán (URT) informó, a través de un comunicado, que la Unión Argentina de Rugby (UAR) dispuso la apertura de actuaciones y su remisión a la Comisión de Disciplina para investigar lo ocurrido durante el partido del sábado 17 de octubre.

Según la URT, la medida se tomó a raíz de las acciones que promovió la propia entidad tucumana. En su mensaje, valoró la intervención de la UAR y remarcó que “este tipo de conductas no pueden quedar sin respuesta en nuestro deporte”.

Qué dice el comunicado de la URT sobre los insultos discriminatorios al seleccionado M-17 en Buenos Aires

El episodio se produjo durante el partido entre Tucumán y Buenos Aires, por la tercera fecha del Campeonato Argentino Juvenil, en las instalaciones del Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Familiares de los jugadores tucumanos registraron en videos expresiones despectivas hacia los adolescentes por su procedencia norteña. Según el testimonio de una de las madres, los trataron de “raros” e “indocumentados”, y una mujer del público les exigió que borraran la grabación.

Repudio y disculpas

El presidente de la URT, Javier Budeguer, que acompañó a la delegación en Buenos Aires, condenó lo sucedido y lo definió como “un racismo tremendo”. Además, exigió disculpas públicas para todo el norte argentino y para el seleccionado M17.

Días después, la URT y la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron las expresiones discriminatorias y remarcaron que ese tipo de conductas son incompatibles con los valores del deporte. El caso también llegó a la Legislatura, donde los legisladores Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, de Fuerza Republicana, impulsan un proyecto de declaración de repudio.

En lo deportivo, aquel partido terminó con un triunfo 33-8 de Buenos Aires. Los “Naranjitas”, que avanzaron a las semifinales, buscarán el título en noviembre, cuando Tucumán sea sede de la fase concentrada del Campeonato Argentino M17.

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