Qué dice el comunicado de la URT sobre los insultos discriminatorios al seleccionado M-17 en Buenos Aires

El episodio se produjo durante el partido entre Tucumán y Buenos Aires, por la tercera fecha del Campeonato Argentino Juvenil, en las instalaciones del Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Familiares de los jugadores tucumanos registraron en videos expresiones despectivas hacia los adolescentes por su procedencia norteña. Según el testimonio de una de las madres, los trataron de “raros” e “indocumentados”, y una mujer del público les exigió que borraran la grabación.