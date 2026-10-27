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El santiagueño Facundo Isa quedó afuera de Los Pumas y reveló un malentendido con el cuerpo técnico de Contepomi

El tercera línea no fue convocado para la concentración en Londres y reconoció su frustración. A los 33 años, aseguró que sigue disponible para el seleccionado y que sueña con disputar el Mundial de Australia 2027.

Facundo Isa reveló que desea regresar a vestir la camiseta de Los Pumas.
Facundo Isa reveló que desea regresar a vestir la camiseta de Los Pumas.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Facundo Isa quedó fuera de Los Pumas para la concentración en Londres tras un malentendido con el DT Felipe Contepomi sobre su compromiso con el seleccionado argentino.
  • El santiagueño del club francés Pau explicó que en 2024 se alejó temporalmente del equipo por razones personales y de salud mental, lo que generó dudas en el cuerpo técnico.
  • Isa buscará dialogar con Contepomi para aclarar su disponibilidad y mantener el nivel deportivo que le permita aspirar a disputar el Mundial de Australia 2027.
Resumen generado con IA

Facundo Isa no baja los brazos. A pesar de haber quedado afuera de la convocatoria de Los Pumas para la concentración en Londres, el santiagueño mantiene intacta su ilusión de disputar el Mundial de Australia 2027. A los 33 años, atraviesa un buen presente en Pau, del rugby francés, pero todavía no logró recuperar su lugar en el seleccionado que conduce Felipe Contepomi. Ahora, reveló que existe un malentendido sobre su compromiso con el equipo nacional.

En una entrevista con el medio francés Sud Ouest, el octavo reconoció que su ausencia en la lista para los compromisos de noviembre por el Nations Championship le provocó frustración. Sin embargo, también recordó que su alejamiento del seleccionado durante 2024 respondió a una decisión personal.

“Es un golpe duro, es frustrante, pero no me lo tomo a mal. Es normal: no jugué en 2024 después del Mundial, hice una pausa por razones personales, no estaba bien mentalmente. Cuando estás con Los Pumas, tenés que estar al mil por ciento”, explicó.

El malentendido que busca resolver

Isa también reveló que todavía no mantuvo una conversación directa con Contepomi para aclarar su situación. Según explicó, dentro del seleccionado se generaron dudas sobre su disponibilidad, algo que pretende revertir.

“En el seleccionado hubo un malentendido sobre mi compromiso, pero voy a hacer todo lo posible para aclarar las cosas y demostrar que estoy disponible. El Mundial sigue siendo un sueño máximo. Es mi última oportunidad. No depende solamente de mí, pero voy a hacer lo mejor que pueda”, sostuvo.

El santiagueño sabe que el tiempo comienza a jugar un papel importante. Sin embargo, considera que su continuidad como titular en el rugby francés demuestra que todavía puede competir al máximo nivel.

“Es duro decirlo, pero para un Mundial elegís a los mejores jugadores. Leguizamón jugó su último Mundial a los 37 años, en 2019. No hay edad cuando sos titular en tu club todos los fines de semana”, argumentó.

Por ahora, Isa seguirá buscando desde Pau una oportunidad para regresar a Los Pumas. Su objetivo está definido: convencer al cuerpo técnico de que todavía tiene mucho para aportar y llegar a Australia 2027 con la camiseta argentina.

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