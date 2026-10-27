El santiagueño Facundo Isa quedó afuera de Los Pumas y reveló un malentendido con el cuerpo técnico de Contepomi

Facundo Isa no baja los brazos. A pesar de haber quedado afuera de la convocatoria de Los Pumas para la concentración en Londres, el santiagueño mantiene intacta su ilusión de disputar el Mundial de Australia 2027. A los 33 años, atraviesa un buen presente en Pau, del rugby francés, pero todavía no logró recuperar su lugar en el seleccionado que conduce Felipe Contepomi. Ahora, reveló que existe un malentendido sobre su compromiso con el equipo nacional.