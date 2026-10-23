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Tuvo un paso por Tarucas, fue titular en el último partido de Los Pumas y ahora jugará en el Top 14 de Francia

Nicolás Roger fue anunciado como refuerzo del Vannes, equipo que atraviesa un complicado presente en el rugby francés. El apertura argentino llega procedente del Benetton Treviso y buscará aportar soluciones en una posición afectada por las lesiones.

Nicolás Roger fue titular en el último partido de Los Pumas.
Nicolás Roger fue titular en el último partido de Los Pumas.
Por Redacción Deportes Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Nicolás Roger, apertura de Los Pumas, fichó por el club Vannes del Top 14 francés tras superar una prueba para cubrir la baja por lesión de Pierre Popelin.
  • El apertura llega desde Benetton Treviso tras haber sido titular con el seleccionado ante Australia en Mendoza, aunque quedó fuera de la última gira nacional.
  • Roger buscará ayudar al colista del torneo galo a revertir su mal arranque y sumar minutos clave para volver a ser convocado por Felipe Contepomi.
Resumen generado con IA

Nicolás Roger tendrá una nueva experiencia en el rugby europeo. El apertura argentino, que tuvo un paso por Tarucas y llegó a vestir la camiseta número 10 de Los Pumas, se convirtió en nuevo jugador del Vannes, equipo que compite en el Top 14 de Francia y que atraviesa un difícil comienzo de temporada.

El club francés decidió incorporar al argentino después de que superara un período de prueba. Roger firmó como jugador adicional hasta el cierre de la presente temporada y tendrá la misión de ampliar las alternativas del plantel en una posición que sufrió una baja importante.

Su llegada responde a la lesión de Pierre Popelin, que obligó al cuerpo técnico encabezado por Jean-Noël Spietzer a buscar un apertura especialista. De esta manera, Roger competirá por un lugar junto a Maxime Lafage y Jean Cotarmanac'h.

Un desafío en un equipo necesitado de resultados

El panorama deportivo del Vannes no es sencillo. El conjunto recién ascendido ocupa la última posición del Top 14, con apenas un punto conseguido después de seis partidos disputados.

En ese contexto, la incorporación del argentino representa una apuesta para fortalecer la conducción del equipo y sumar variantes ofensivas en una competencia caracterizada por su exigencia.

Roger llega después de su experiencia en el Benetton Treviso de Italia, donde continuó su desarrollo en el rugby profesional europeo.

Su presente en Los Pumas

El apertura también cuenta con experiencia reciente en el seleccionado argentino. Su última presentación con Los Pumas fue como titular en el empate 28-28 frente a Australia, disputado a principios de septiembre en Mendoza.

En aquella oportunidad utilizó la camiseta número 10, una de las posiciones de mayor responsabilidad en la organización del juego.

Sin embargo, posteriormente no fue incluido por Felipe Contepomi en la convocatoria para el campamento de entrenamiento realizado en Londres.

Ahora, su llegada al Top 14 le ofrecerá una nueva oportunidad para sumar minutos en una de las principales competencias del rugby europeo y mantenerse en consideración para futuras convocatorias del seleccionado.

Temas Los PumasFranciaTop 14Tarucas
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