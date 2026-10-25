El tucumano Thomas Gallo es baja en Los Pumas: se lesionó el hombro y se pierde la gira de noviembre

Thomas Gallo había vuelto a Los Pumas después de una lesión que lo marginó de los tests de agosto y septiembre, pero la alegría le duró poco. El pilar tucumano, formado en Universitario, se lesionó el hombro izquierdo a los 30 minutos del partido entre Lyon y Bayonne por el Top 14, fue operado de urgencia y se perderá el camp que el seleccionado iniciará este lunes en Londres.