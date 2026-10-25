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El tucumano Thomas Gallo es baja en Los Pumas: se lesionó el hombro y se pierde la gira de noviembre

El pilar había vuelto al seleccionado tras otra lesión. No estará ante Irlanda, Italia y Francia, y en su lugar fue convocado Rodrigo Martínez

BAJA. El tucumano Thomas Gallo no estará con Los Pumas ante Irlanda, Italia y Francia.
BAJA. El tucumano Thomas Gallo no estará con Los Pumas ante Irlanda, Italia y Francia.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El pilar tucumano Thomas Gallo quedó descartado de la gira de noviembre de Los Pumas tras ser operado de urgencia por una grave lesión en el hombro sufrida en Francia.
  • El jugador de Lyon acababa de regresar tras otra dolencia. Ante su baja y la de Santiago Carreras, el DT Felipe Contepomi convocó de urgencia al mendocino Rodrigo Martínez.
  • La recuperación demandará varios meses, por lo que Gallo se perderá los duelos ante Irlanda, Italia y Francia, obligando a reconfigurar la primera línea para el cierre de año.
Resumen generado con IA

Thomas Gallo había vuelto a Los Pumas después de una lesión que lo marginó de los tests de agosto y septiembre, pero la alegría le duró poco. El pilar tucumano, formado en Universitario, se lesionó el hombro izquierdo a los 30 minutos del partido entre Lyon y Bayonne por el Top 14, fue operado de urgencia y se perderá el camp que el seleccionado iniciará este lunes en Londres.

El propio jugador confirmó la gravedad de la lesión. “Ayer a la noche me operé de urgencia porque tenía una luxación y el desplazamiento de unos ligamentos”, le contó a Scrum. Según ese medio, estará afuera de las canchas durante algunos meses, por lo que también se perderá el cierre del Nations Championship.

Lejos de bajar los brazos, el tucumano publicó en sus redes una foto en una camilla y le dejó un mensaje al plantel. Se mostró contento por el grupo, lamentó tener que estar afuera por un tiempo y lo tomó como parte del deporte. “Prometo volver más fuerte”, escribió.

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Los cambios en el plantel

La salida de Gallo fue una de las tres modificaciones que dispuso el cuerpo técnico de Felipe Contepomi de cara al camp en Londres, que se extenderá hasta el miércoles 28. Para reemplazarlo, el entrenador convocó al pilar mendocino Rodrigo Martínez.

Además, Mateo Soler se sumará en lugar de Santiago Carreras, que se lesionó una rodilla jugando para Bath. Matías Moroni, en tanto, se integrará al grupo a la espera de las evaluaciones de Santiago Chocobares, que recibió un golpe en la cabeza en su último partido con Toulouse.

Después del camp llegará el cierre del Nations Championship. Los Pumas visitarán a Irlanda el viernes 6 de noviembre en Dublín, a Italia el sábado 14 en Génova y a Francia el sábado 21 en París. Del 27 al 29, Twickenham recibirá el fin de semana de finales, a un año del Mundial 2027.

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