¿Cuándo sería la Asamblea de San Martín? Los pasos que faltan y qué establece el estatuto

Qué dice el estatuto

El estatuto de San Martín establece que las Asambleas Ordinarias se celebran anualmente durante la primera quincena de junio. En ellas se consideran la Memoria, el Balance General y el Inventario del ejercicio que finaliza el 30 de junio de cada año, junto con el dictamen de la Comisión Fiscalizadora. También se eligen los miembros del Tribunal Disciplinario y de la Junta Electoral, y se designan dos asociados para firmar el acta.