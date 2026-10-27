¿Cuándo sería la Asamblea de San Martín? Los pasos que faltan y qué establece el estatuto

Resumen para apurados
- La dirigencia de San Martín planea realizar en noviembre la Asamblea Ordinaria en Tucumán para tratar balances contables tras el cierre de una fallida campaña deportiva.
- La fecha se retrasó por la conciliación de dos ejercicios contables que deben ser certificados y avalados por Personas Jurídicas, superando el plazo estatutario de junio.
- La actual conducción ratificó que completará su mandato hasta 2027, aunque deberá afrontar el descontento de los socios por la eliminación del torneo de Primera Nacional.
Tras no clasificar al Reducido y a pocos días del duelo contra Colegiales, en San Martín se abre otro frente. La comisión directiva del “Santo” trabaja para definir la fecha de la próxima Asamblea Ordinaria. Según pudo averiguar LA GACETA, la intención es realizarla en noviembre, aunque todavía restan algunos pasos administrativos antes de anunciar el día.
El principal motivo de la demora es contable. La dirigencia debe terminar de conciliar dos balances y, una vez concluido ese trabajo, presentar la documentación ante el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas para su certificación. Luego, deberá pasar por la Dirección de Personas Jurídicas y, recién después, se habilitarán los plazos para la convocatoria. Ese recorrido puede demandar un par de semanas, por lo que en el club prefieren no adelantar una fecha.
Qué dice el estatuto
El estatuto de San Martín establece que las Asambleas Ordinarias se celebran anualmente durante la primera quincena de junio. En ellas se consideran la Memoria, el Balance General y el Inventario del ejercicio que finaliza el 30 de junio de cada año, junto con el dictamen de la Comisión Fiscalizadora. También se eligen los miembros del Tribunal Disciplinario y de la Junta Electoral, y se designan dos asociados para firmar el acta.
La convocatoria es facultad de la comisión directiva, aunque también puede solicitarla un grupo de al menos 50 socios con derechos electorales; en ese caso, la CD tiene 30 días para resolver el pedido. Además, debe publicarse durante un día en el Boletín Oficial, con ocho días corridos de anticipación, y en uno de los diarios de la provincia. Los antecedentes de los temas a tratar deben quedar a disposición de cada asociado.
Los tiempos también los regula la Dirección de Personas Jurídicas. Para otorgar la constancia de normal funcionamiento a una asociación civil, el organismo exige que la documentación del último ejercicio haya sido tratada dentro de los 120 días del cierre o en el plazo que fije su estatuto. Con el ejercicio cerrado el 30 de junio, ese período se cumple el 28 de octubre.
El mandato, sin cambios
También se despejó otra incógnita. Por lo pronto, el único escenario que se maneja en los pasillos de La Ciudadela es que la actual conducción cumplirá su mandato, que vence en junio de 2027. Ni una extensión del período ni renuncias anticipadas aparecen hoy en el horizonte.
La asamblea llegará en un momento delicado: el equipo se quedó sin Reducido y el domingo, ante Colegiales, cerrará una temporada para el olvido.