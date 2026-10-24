Oscar Mirkin: "Los árbitros siempre se equivocan para el mismo lado; da la sensación de que hay premeditación"

En la zona de vestuarios, el presidente Oscar Mirkin cuestionó con dureza los fallos arbitrales y remarcó el perjuicio institucional que generan en la definición de la temporada: “Hay que seguir en la pelea y tener fe, hay que seguir luchando. Se hace difícil con este tipo de cuestiones que van más allá de lo deportivo. Acabamos de ver dos penales inexistentes que perjudican a una institución que trabaja seriamente, que tiene el apoyo de su gente, que se esfuerza y se sacrifica permanentemente para estar en los primeros lugares”.