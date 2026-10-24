Oscar Mirkin: "Los árbitros siempre se equivocan para el mismo lado; da la sensación de que hay premeditación"

Resumen para apurados
- Tras caer 2-1 ante Quilmes, el presidente de San Martín de Tucumán, Oscar Mirkin, denunció premeditación arbitral por dos penales sancionados por Adrián Franklin.
- San Martín ganaba con gol de Castro, pero Quilmes lo dio vuelta con dos penales de Spetale, dejando al equipo casi sin chances matemáticas de ingresar al Reducido.
- A una fecha del cierre del torneo, el dirigente ratificó al técnico Alejandro Orfila y aseguró que la institución mantendrá la lucha deportiva pese al perjuicio.
San Martín quedó prácticamente sin margen matemático para acceder al Reducido tras caer 2-1 frente a Quilmes. El equipo conducido por Alejandro Orfila se puso en ventaja de manera temprana con un gol de Nicolás Castro, pero dos penales sancionados por el árbitro Adrián Franklin y convertidos por Aaron Spetale revirtieron el resultado.
En la zona de vestuarios, el presidente Oscar Mirkin cuestionó con dureza los fallos arbitrales y remarcó el perjuicio institucional que generan en la definición de la temporada: “Hay que seguir en la pelea y tener fe, hay que seguir luchando. Se hace difícil con este tipo de cuestiones que van más allá de lo deportivo. Acabamos de ver dos penales inexistentes que perjudican a una institución que trabaja seriamente, que tiene el apoyo de su gente, que se esfuerza y se sacrifica permanentemente para estar en los primeros lugares”.
En esa misma línea, el dirigente sostuvo que el trámite no justificaba el marcador adverso: “Fue un partido parejo donde San Martín no mereció estar abajo en el marcador si no fuera por esas dos desgraciadas decisiones. Yo puedo entender que se equivoquen, pero se equivocan permanentemente y siempre en una misma dirección. Estas cuestiones ya exceden al esfuerzo, al trabajo y al éxito que siempre buscamos”.
Al ser consultado sobre las dudas previas en torno a la designación de Franklin, el titular del club fue más allá y planteó sospechas sobre las determinaciones del juez principal: “Siempre dije que no voy a atribuir los resultados a los fallos de los árbitros; son seres humanos y se equivocan. Pero hay veces en que los errores son demasiado evidentes y dan la sensación de que no son errores, sino que hay una premeditación”.
Pese a la frustración por el resultado y a la complejidad del panorama a una fecha del final, Mirkin descartó modificaciones en la conducción técnica en lo inmediato: “No es un tema que vamos a decidir ahora ni mucho menos. Confiamos plenamente en nuestro cuerpo técnico”.
Asimismo, confirmó su convicción de cara a lo que viene: “Estamos con toda la fe, con todas las ganas y con todo el trabajo. Vamos a seguir para adelante para darle a San Martín lo que se merece”.