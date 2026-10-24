Bandera, brazaletes negros y un minuto de silencio: el emotivo homenaje de San Martín a Julio Coronel
En la previa del partido ante Quilmes, el plantel del “Santo” recordó al periodista de LA GACETA y exjefe de prensa del club, fallecido el jueves a los 46 años. Los jugadores también lucieron brazaletes negros en señal de luto.
El partido entre San Martín y Quilmes, por la penúltima fecha de la Primera Nacional, tuvo un momento emotivo en la previa. En el estadio Centenario, los jugadores del “Santo” salieron al campo de juego con una bandera en homenaje a Julio Coronel, periodista de LA GACETA y exjefe de prensa del club, quien falleció el jueves a los 46 años. Además, se realizó un sentido minuto de silencio en su memoria.
“Gracias por todo, Julito. ¡Te vamos a extrañar!”, fue el mensaje que acompañó una fotografía de Coronel con la camiseta de San Martín. Durante el encuentro, los futbolistas también lucieron brazaletes negros en señal de luto.
El que abandona no tiene premio ð¶ð¦ð¹ https://t.co/cNB9IhdSBe— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) October 24, 2026
“Julito” mantuvo una estrecha relación con la institución, tanto desde su trabajo profesional como desde su condición de hincha. Su paso por la jefatura de prensa le permitió unir dos de sus grandes pasiones: el periodismo y el fútbol.
La bandera, los brazaletes negros y el minuto de silencio fueron parte de una despedida cargada de afecto hacia quien dejó una huella profunda en la familia “santa” y entre sus compañeros de LA GACETA.