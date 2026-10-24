Bandera, brazaletes negros y un minuto de silencio: el emotivo homenaje de San Martín a Julio Coronel

El partido entre San Martín y Quilmes, por la penúltima fecha de la Primera Nacional, tuvo un momento emotivo en la previa. En el estadio Centenario, los jugadores del “Santo” salieron al campo de juego con una bandera en homenaje a Julio Coronel, periodista de LA GACETA y exjefe de prensa del club, quien falleció el jueves a los 46 años. Además, se realizó un sentido minuto de silencio en su memoria.