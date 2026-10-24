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Encuesta: con San Martín al borde de quedarse sin Reducido, ¿quién tiene la culpa de este presente?

Tras la derrota ante Quilmes, el “Santo” quedó al borde de la eliminación. ¿La responsabilidad es de la dirigencia, los entrenadores, los jugadores o de todos en alguna medida?

DESILUSIÓN EN QUILMES. Los jugadores de San Martín reflejan la frustración tras la derrota por 2-1 ante el “Cervecero”, que dejó al “Santo” al borde de quedarse fuera del Reducido.
DESILUSIÓN EN QUILMES. Los jugadores de San Martín reflejan la frustración tras la derrota por 2-1 ante el “Cervecero”, que dejó al “Santo” al borde de quedarse fuera del Reducido. MATIAS NAPOLI ESCALERO / ESPECIAL PARA LA GACETA
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

La derrota por 2-1 ante Quilmes dejó a San Martín al borde de la eliminación en la Primera Nacional. Con 46 puntos, el “Santo” está a dos de Deportivo Maipú, que ocupa el último puesto de clasificación al Reducido. Si el “Botellero” derrota este domingo a Güemes, el equipo de Bolívar y Pellegrini se quedará sin posibilidades matemáticas de pelear por el ascenso.

De esta manera, San Martín está cerca de cerrar una de sus temporadas más decepcionantes de los últimos años. Acostumbrado a pelear entre los primeros puestos de la Primera Nacional y a llegar a las instancias decisivas, esta vez el conjunto "ciruja" quedó relegado en la clasificación, lejos de las expectativas que había generado al comienzo del campeonato.

En este contexto, la frustración de los hinchas abre el debate sobre las responsabilidades de una campaña que estuvo lejos de lo esperado. ¿Quién es el principal responsable del presente de San Martín? ¿La dirigencia, los entrenadores que pasaron por el club, los jugadores o todos en alguna medida? Participá en la encuesta de LA GACETA y dejá tu opinión.

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