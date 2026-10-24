Encuesta: con San Martín al borde de quedarse sin Reducido, ¿quién tiene la culpa de este presente?

En este contexto, la frustración de los hinchas abre el debate sobre las responsabilidades de una campaña que estuvo lejos de lo esperado. ¿Quién es el principal responsable del presente de San Martín? ¿La dirigencia, los entrenadores que pasaron por el club, los jugadores o todos en alguna medida? Participá en la encuesta de LA GACETA y dejá tu opinión.