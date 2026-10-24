San Martín firmó su peor campaña en 10 años: los números de un fracaso anunciado

Sin embargo, también sumó autocrítica futbolística y reveló un diálogo con la dirigencia local: “Más allá de que no tuvimos el mejor de los desempeños (y eso sí es responsabilidad nuestra), hubo factores externos a lo disputado en el campo de juego que nada tienen que ver con lo estrictamente deportivo. Y esto no es quitarle mérito al triunfo de Quilmes; recién charlaba con su presidente respecto de estas cuestiones y compartía conmigo estos criterios”.