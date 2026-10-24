San Martín firmó su peor campaña en 10 años: los números de un fracaso anunciado
El “Santo” ganó apenas 11 de 35 partidos y quedó al borde de despedirse del Reducido. Los errores dirigenciales, los cambios de entrenadores y los bajos rendimientos individuales explican una temporada muy lejos de las expectativas.
Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán quedó al borde de la eliminación del Reducido en Quilmes tras caer 2-1, sellando su peor campaña en diez años debido a reiterados fallos futbolísticos.
- El equipo sumó apenas 11 triunfos en 35 partidos con una efectividad del 43,8%, marcado por cambios de técnicos y una cuestionada gestión dirigencial a lo largo de la temporada.
- Sin chances reales de ascenso, el club afronta una profunda crisis que forzará replanteos estructurales, mientras la comisión directiva evalúa el futuro del cuerpo técnico.
Lo que mal empieza, mal acaba. Una serie de desaguisados de todo tipo que comenzaron a principios de año y que se extendieron hasta este final de temporada en principio anticipado plasmaron la peor campaña de San Martín en una década.
Las matemáticas no bajarán el martillo al menos hasta que Deportivo Maipú, ubicado en el octavo puesto de la zona B, reciba este domingo al ya descendido Güemes. Pero en Quilmes, directivos, cuerpo técnico y jugadores dieron ya por sentenciado el asunto, según ellos no habrá suma de milagros que rescaten al equipo de Alejandro Orfila y lo meta en el Reducido de la Primera Nacional.
En realidad, San Martín precisa que ni Maipú ni el “Santo” sanjuanino venzan en su partido de esta fecha para mantener un hilito de esperanza. Y luego deberá triunfar sobre Colegiales en La Ciudadela y esperar que en definitiva ni el propio Maipú, ni Atlético Rafaela ni San Martín de San Juan cosechen puntos que le permitan cerrar el torneo por encima. Casi una quimera.
Los números son lapidarios. El equipo de Rondeau y Pellegrini ganó apenas 11 de los 35 partidos que disputó (y perdió igual cantidad). Ni siquiera supo hacerse fuerte en casa, donde apenas ganó en siete oportunidades y empató en otras ocho, dejando unidades valiosísimas en el camino. Una campaña que hasta ahora arroja un porcentaje de puntos conseguidos del 43,81%, que habla por sí solo.
Llegar a la última fecha en una zona integrada por 18 equipos ubicado en el décimo escalón no es casualidad, sino causalidad. Las malas decisiones se multiplicaron y las responsabilidades son compartidas, con los dirigentes a la cabeza, y una gran cuota parte también de cuerpos técnicos y jugadores.
La gestión de Facundo Pérez Castro como director deportivo no arrojó los resultados deseados. Los entrenadores Andrés Yllana y Orfila no estuvieron a la altura. Y los jugadores, salvo honrosas excepciones, no dieron la talla.
Sentenciada la derrota 2-1 frente al “Cervecero” en zona de vestuarios por supuesto también se apuntó contra el arbitraje de Adrián Franklin. Es verdad que el juez inclinó la cancha con una serie de fallos localistas y que el segundo penal cobrado contra San Martín fue inexistente (Gonzalo “Turbo” Rodríguez confirmó a LA_GACETA que no tocó al jugador rival), pero el árbol no debe tapar el bosque.
Que uno de los equipos más grandes del interior del país ni siquiera se meta en la pelea por el segundo ascenso no se puede adjudicar sólo a un par de arbitrajes polémicos o escandalosos a lo largo de un torneo. La situación tiene raíces más profundas, que deberán ser analizadas por el “Mundo San Martín” para poder extraer los aprendizajes necesarios para dar forma a un futuro diferente.
Presente en uno de los palcos del estadio Centenario, el presidente Oscar Mirkin habló en exclusiva con este medio apenas decretada la derrota. Y luego compareció ante el resto de la prensa para dar a conocer su punto de vista ante el difícil momento.
“Hay que seguir en la pelea y tener fe, hay que seguir luchando. Se hace difícil con este tipo de cuestiones que van más allá de lo deportivo. Acabamos de ver dos penales inexistentes que perjudican a una institución que trabaja seriamente, que tiene el apoyo de su gente, que se esfuerza y se sacrifica permanentemente para estar en los primeros lugares”.
Sin embargo, también sumó autocrítica futbolística y reveló un diálogo con la dirigencia local: “Más allá de que no tuvimos el mejor de los desempeños (y eso sí es responsabilidad nuestra), hubo factores externos a lo disputado en el campo de juego que nada tienen que ver con lo estrictamente deportivo. Y esto no es quitarle mérito al triunfo de Quilmes; recién charlaba con su presidente respecto de estas cuestiones y compartía conmigo estos criterios”.
En ese sentido, remarcó la falta de herramientas tecnológicas y advirtió una seguidilla perjudicial: “Lamentamos que no haya VAR o un sistema que pueda morigerar estas situaciones de equívocos, pero no quiero ser ingenuo y pensar que solamente se equivocó y no pasó nada: San Martín vino sufriendo durante muchas fechas consecutivas esta situación”.
A su vez, el titular de la entidad “santa” inició su contacto con la prensa pidiéndole perdón a la tribuna: “Antes que nada quiero pedirles disculpas a los hinchas a los que de alguna manera defraudamos no entrando entre los ocho al Reducido. Tienen que saber que hicimos todos los esfuerzos necesarios en lo deportivo, en lo económico y en lo institucional. Nosotros también somos hinchas y sentimos mucho dolor, estamos igual de dolidos que ellos”.
Pese a la frustración por el resultado y a la complejidad del panorama a una fecha del final, Mirkin descartó modificaciones en la conducción técnica en lo inmediato: “No es un tema que vamos a decidir ahora ni mucho menos. Confiamos plenamente en nuestro cuerpo técnico”.
Asimismo, confirmó su convicción de cara a lo que viene: “Estamos con toda la fe, con todas las ganas y con todo el trabajo. Vamos a seguir adelante para darle a San Martín lo que se merece”.
Las palabras de Mirkin quedaron resonando apenas por unos instantes, a las puertas de un vestuario silencioso y vacío.