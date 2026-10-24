San Martín perdió una “final”, quedó contra las cuerdas y ahora depende de un milagro

Fue una apuesta riesgosa. Orfila podría haberse inclinado por un doble “5”, con Santiago Briñone acompañado por Matías Ignacio García o Laureano Rodríguez para ganar en contención ante un oponente que claramente se le iba a venir encima de una u otra forma. Además, un volante mixto como Aníbal Paz estaba nuevamente a disposición y Jorge Juárez también debía esperar sentado en el banco, junto a un Gabriel Carabajal que para el técnico a todas luces había perdido la titularidad habitualmente ostentada.