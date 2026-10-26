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"Alter Crea" llega a Yerba Buena: feria de diseño, gastronomía y entretenimiento durante tres días

Más de 40 emprendedores participarán de la propuesta curada por Espacio Rayuela en Alter Point.

El evento se realizará en Alter Point, en Yerba Buena.
El evento se realizará en Alter Point, en Yerba Buena.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

El talento independiente y la cultura del paseo vuelven a reunirse en Yerba Buena. Bajo el nombre de "Alter Crea", Espacio Rayuela desembarca en Alter Point con una propuesta que combina diseño, sabores y entretenimiento para disfrutar en familia.

La cita será en avenida Presidente Perón 2395 durante tres días consecutivos: el viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. Las puertas permanecerán abiertas desde las 17.30 hasta la medianoche, ofreciendo el escenario ideal para las tardes y noches de primavera.

Los asistentes podrán recorrer una feria curada que reunirá a más de 40 emprendedores dedicados a la indumentaria, la decoración y el diseño de autor.

A esto se le suma una atractiva oferta gastronómica diseñada especialmente por el mall y un abanico de propuestas recreativas pensadas para que los más chicos también disfruten del paseo.

Con acceso libre y sin costo, esta iniciativa busca consolidarse como un espacio de encuentro para respaldar a los productores locales, dinamizar la economía de la zona y ofrecer un plan seguro al aire libre para toda la comunidad.

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