"Alter Crea" llega a Yerba Buena: feria de diseño, gastronomía y entretenimiento durante tres días

El talento independiente y la cultura del paseo vuelven a reunirse en Yerba Buena. Bajo el nombre de "Alter Crea", Espacio Rayuela desembarca en Alter Point con una propuesta que combina diseño, sabores y entretenimiento para disfrutar en familia.
La cita será en avenida Presidente Perón 2395 durante tres días consecutivos: el viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. Las puertas permanecerán abiertas desde las 17.30 hasta la medianoche, ofreciendo el escenario ideal para las tardes y noches de primavera.
Los asistentes podrán recorrer una feria curada que reunirá a más de 40 emprendedores dedicados a la indumentaria, la decoración y el diseño de autor.
A esto se le suma una atractiva oferta gastronómica diseñada especialmente por el mall y un abanico de propuestas recreativas pensadas para que los más chicos también disfruten del paseo.
Con acceso libre y sin costo, esta iniciativa busca consolidarse como un espacio de encuentro para respaldar a los productores locales, dinamizar la economía de la zona y ofrecer un plan seguro al aire libre para toda la comunidad.