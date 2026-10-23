SociedadActualidad

Vacaciones en Brasil 2027: cuánto cuesta viajar a Río de Janeiro, Florianópolis y Bombinhas en enero

Los viajes a Brasil para el verano 2027 tendrán aumentos de entre el 30% y el 40%, según estimaciones del sector turístico. Cuánto cuesta pasar una semana en Río de Janeiro, Florianópolis y Bombinhas, entre vuelos, hoteles y alquileres.

Vacaciones en Brasil 2027: cuánto cuesta viajar a Río de Janeiro, Florianópolis y Bombinhas en enero
Vacaciones en Brasil 2027: cuánto cuesta viajar a Río de Janeiro, Florianópolis y Bombinhas en enero
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En enero de 2027, los argentinos pagarán hasta 40% más para vacacionar en Brasil por el alza de costos en destinos como Río y Florianópolis.
  • Una semana con aéreos ronda entre US$ 1.087 y US$ 1.282 por persona, mientras que alquilar departamentos en grupo en Bombinhas amortigua los gastos del viaje.
  • La suba forzará a los viajeros a comparar tarifas y privilegiar traslados en auto o alojamientos grupales para mitigar el fuerte impacto presupuestario.
Resumen generado con IA

Brasil vuelve a posicionarse entre los destinos más elegidos por los argentinos para el verano 2027, aunque organizar las vacaciones requerirá un presupuesto mayor que el de la temporada anterior. Según estimaciones del sector turístico, los paquetes registran aumentos de entre el 30% y el 40%, con diferencias según el destino, el transporte y el tipo de alojamiento.

"Súper Niño" en Argentina: qué pasará con el clima durante las vacaciones de verano 2027

Súper Niño en Argentina: qué pasará con el clima durante las vacaciones de verano 2027

Río de Janeiro, Florianópolis y Bombinhas aparecen entre las alternativas para quienes planean viajar en enero. Mientras los paquetes con vuelos y hoteles concentran buena parte de los gastos, alquilar un departamento y compartirlo entre familiares o amigos puede ayudar a distribuir los costos.

Cuánto cuesta viajar a Brasil en enero de 2027

Un relevamiento actualizado al 10 de octubre de 2026 calculó los gastos estimados para una estadía de siete noches, entre el 16 y el 23 de enero de 2027, con salida desde Buenos Aires.

El presupuesto contempla pasajes aéreos de ida y vuelta, alojamiento en hoteles de tres o cuatro estrellas y gastos diarios de alimentación y transporte.

Vacaciones 2027: cuánto cuesta alquilar en la Costa Atlántica y viajar a Brasil

Vacaciones 2027: cuánto cuesta alquilar en la Costa Atlántica y viajar a Brasil

De acuerdo con esas estimaciones, estos son los valores por persona para una semana:

  • Río de Janeiro: alrededor de US$ 1.087.
  • Salvador de Bahía: aproximadamente US$ 1.141.
  • Florianópolis: cerca de US$ 1.282.

Los montos son estimativos y pueden variar según la disponibilidad de vuelos, la categoría del hotel, el momento de la reserva y los consumos durante las vacaciones.

¿Planeas las próximas vacaciones? El dato para que el descanso sea perfecto

¿Planeas las próximas vacaciones? El dato para que el descanso sea perfecto

Río de Janeiro y Florianópolis: diferencias de presupuesto

Río de Janeiro presenta un presupuesto estimado menor dentro de las opciones relevadas, mientras que Florianópolis requiere una inversión superior para una semana de vacaciones bajo las mismas condiciones de cálculo.

La diferencia no depende únicamente del alojamiento. También influyen el precio de los pasajes, la ubicación elegida para hospedarse y los gastos cotidianos durante la estadía.

Por eso, antes de reservar, conviene comparar el costo total del viaje y no solamente el valor publicado por noche o el precio inicial de un paquete turístico.

Bombinhas: cuánto cuesta alquilar un departamento cerca del mar

Bombinhas, en el estado brasileño de Santa Catarina, es otra de las alternativas para el verano 2027, especialmente para familias y grupos que prefieren viajar en automóvil y dividir los gastos.

Según un relevamiento inmobiliario publicado a comienzos de octubre, algunos operadores de la zona mantuvieron los valores de los alquileres prácticamente sin cambios respecto de la temporada anterior.

Un departamento de dos dormitorios y dos baños, con capacidad para seis personas y ubicado cerca del mar, cuesta entre US$ 120 y US$ 130 por noche.

Para una estadía de siete noches, el alojamiento representa un gasto total de entre US$ 840 y US$ 910.

Cuánto cuesta alojarse en Bombinhas por persona

Compartir un departamento permite distribuir el gasto entre todos los integrantes del grupo. Si seis personas ocupan una propiedad durante una semana, cada una debería aportar entre US$ 140 y US$ 152 para cubrir el alojamiento.

Las unidades con capacidad para ocho o nueve huéspedes pueden rondar los US$ 150 por noche. En cambio, las propiedades ubicadas frente al mar tienen tarifas más elevadas, con valores que parten de entre US$ 200 y US$ 250 diarios.

Estos precios corresponden únicamente al alquiler. Quienes viajen en automóvil también deberán contemplar combustible y peajes, además de comida, estacionamiento y otros gastos de la estadía.

Qué tener en cuenta antes de reservar las vacaciones en Brasil

La elección entre un paquete turístico y un viaje organizado por cuenta propia dependerá del presupuesto disponible, la cantidad de viajeros y las preferencias de alojamiento.

Los paquetes con vuelos y hoteles permiten conocer de antemano una parte importante del gasto, mientras que alquilar una propiedad compartida puede resultar conveniente para grupos numerosos, especialmente si viajan en automóvil.

En cualquier caso, los precios relevados son referencias para enero de 2027 y no tarifas garantizadas. Antes de confirmar una reserva, es recomendable verificar el costo final, las condiciones de pago, la ubicación del alojamiento y los servicios incluidos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”
2

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1
3

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
4

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre
5

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Ranking notas premium
Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
1

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
2

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya
3

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
4

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Consejo de la Magistratura: a contramano del país, la lista de Fernando Levene se impuso entre los abogados de Tucumán
5

Consejo de la Magistratura: a contramano del país, la lista de Fernando Levene se impuso entre los abogados de Tucumán

Más Noticias
La búsqueda de Raúl Moyano se enfrenta al desafío de la lluvia en el cerro Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Moyano se enfrenta al desafío de la lluvia en el cerro Ñuñorco

Se fue el sol y Tucumán vuelve a mirar al cielo: qué pasará con el clima este fin de semana

Se fue el sol y Tucumán vuelve a mirar al cielo: qué pasará con el clima este fin de semana

Pronóstico del fin de semana en el NOA: el SMN anunció lluvias y descenso de temperatura

Pronóstico del fin de semana en el NOA: el SMN anunció lluvias y descenso de temperatura

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío

Emprendimiento en La Hoya: “Esta pista de atletismo dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad”

Emprendimiento en La Hoya: “Esta pista de atletismo dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad”

Comentarios