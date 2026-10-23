Vacaciones en Brasil 2027: cuánto cuesta viajar a Río de Janeiro, Florianópolis y Bombinhas en enero
Los viajes a Brasil para el verano 2027 tendrán aumentos de entre el 30% y el 40%, según estimaciones del sector turístico. Cuánto cuesta pasar una semana en Río de Janeiro, Florianópolis y Bombinhas, entre vuelos, hoteles y alquileres.
Resumen para apurados
- En enero de 2027, los argentinos pagarán hasta 40% más para vacacionar en Brasil por el alza de costos en destinos como Río y Florianópolis.
- Una semana con aéreos ronda entre US$ 1.087 y US$ 1.282 por persona, mientras que alquilar departamentos en grupo en Bombinhas amortigua los gastos del viaje.
- La suba forzará a los viajeros a comparar tarifas y privilegiar traslados en auto o alojamientos grupales para mitigar el fuerte impacto presupuestario.
Brasil vuelve a posicionarse entre los destinos más elegidos por los argentinos para el verano 2027, aunque organizar las vacaciones requerirá un presupuesto mayor que el de la temporada anterior. Según estimaciones del sector turístico, los paquetes registran aumentos de entre el 30% y el 40%, con diferencias según el destino, el transporte y el tipo de alojamiento.
Río de Janeiro, Florianópolis y Bombinhas aparecen entre las alternativas para quienes planean viajar en enero. Mientras los paquetes con vuelos y hoteles concentran buena parte de los gastos, alquilar un departamento y compartirlo entre familiares o amigos puede ayudar a distribuir los costos.
Cuánto cuesta viajar a Brasil en enero de 2027
Un relevamiento actualizado al 10 de octubre de 2026 calculó los gastos estimados para una estadía de siete noches, entre el 16 y el 23 de enero de 2027, con salida desde Buenos Aires.
El presupuesto contempla pasajes aéreos de ida y vuelta, alojamiento en hoteles de tres o cuatro estrellas y gastos diarios de alimentación y transporte.
De acuerdo con esas estimaciones, estos son los valores por persona para una semana:
- Río de Janeiro: alrededor de US$ 1.087.
- Salvador de Bahía: aproximadamente US$ 1.141.
- Florianópolis: cerca de US$ 1.282.
Los montos son estimativos y pueden variar según la disponibilidad de vuelos, la categoría del hotel, el momento de la reserva y los consumos durante las vacaciones.
Río de Janeiro y Florianópolis: diferencias de presupuesto
Río de Janeiro presenta un presupuesto estimado menor dentro de las opciones relevadas, mientras que Florianópolis requiere una inversión superior para una semana de vacaciones bajo las mismas condiciones de cálculo.
La diferencia no depende únicamente del alojamiento. También influyen el precio de los pasajes, la ubicación elegida para hospedarse y los gastos cotidianos durante la estadía.
Por eso, antes de reservar, conviene comparar el costo total del viaje y no solamente el valor publicado por noche o el precio inicial de un paquete turístico.
Bombinhas: cuánto cuesta alquilar un departamento cerca del mar
Bombinhas, en el estado brasileño de Santa Catarina, es otra de las alternativas para el verano 2027, especialmente para familias y grupos que prefieren viajar en automóvil y dividir los gastos.
Según un relevamiento inmobiliario publicado a comienzos de octubre, algunos operadores de la zona mantuvieron los valores de los alquileres prácticamente sin cambios respecto de la temporada anterior.
Un departamento de dos dormitorios y dos baños, con capacidad para seis personas y ubicado cerca del mar, cuesta entre US$ 120 y US$ 130 por noche.
Para una estadía de siete noches, el alojamiento representa un gasto total de entre US$ 840 y US$ 910.
Cuánto cuesta alojarse en Bombinhas por persona
Compartir un departamento permite distribuir el gasto entre todos los integrantes del grupo. Si seis personas ocupan una propiedad durante una semana, cada una debería aportar entre US$ 140 y US$ 152 para cubrir el alojamiento.
Las unidades con capacidad para ocho o nueve huéspedes pueden rondar los US$ 150 por noche. En cambio, las propiedades ubicadas frente al mar tienen tarifas más elevadas, con valores que parten de entre US$ 200 y US$ 250 diarios.
Estos precios corresponden únicamente al alquiler. Quienes viajen en automóvil también deberán contemplar combustible y peajes, además de comida, estacionamiento y otros gastos de la estadía.
Qué tener en cuenta antes de reservar las vacaciones en Brasil
La elección entre un paquete turístico y un viaje organizado por cuenta propia dependerá del presupuesto disponible, la cantidad de viajeros y las preferencias de alojamiento.
Los paquetes con vuelos y hoteles permiten conocer de antemano una parte importante del gasto, mientras que alquilar una propiedad compartida puede resultar conveniente para grupos numerosos, especialmente si viajan en automóvil.
En cualquier caso, los precios relevados son referencias para enero de 2027 y no tarifas garantizadas. Antes de confirmar una reserva, es recomendable verificar el costo final, las condiciones de pago, la ubicación del alojamiento y los servicios incluidos.