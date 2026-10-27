“Es el partido del año”: Atlético Tucumán, entre la concentración y una emotiva despedida antes de Platense

La confianza también se explica desde adentro. “Es uno de los mejores grupos que me tocó desde que estoy acá. Estamos unidos, fuertes. Vamos a dejar el 200%”, prometió Ramiro Ruiz Rodríguez. Gabriel Compagnucci, uno de los más experimentados del plantel, coincidió: “Confío mucho en el grupo. Hay varios jóvenes, con muchas ganas de triunfar y hambre de gloria”. Sin embargo, el volante sabe que la unión no alcanzará por sí sola. “Platense es un rival muy duro, sabe cómo jugar este tipo de instancias. Creo que será un partido cerrado, que se definirá en los detalles”, advirtió.