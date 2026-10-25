La "mística" en el Martearena y la "bestia negra" de Falcioni: las dos caras de la previa copera para Atlético Tucumán

En tanto, el Platense de Palermo representa un rival incómodo, adaptado al sufrimiento y con una gran racha en duelos de eliminación directa. Aunque en el Clausura está en los últimos puestos, en el certamen copero ya superó dos tandas de penales (ante San Martín de San Juan e Instituto) y dio el golpe eliminando por la mínima a Estudiantes de La Plata. Además, si bien no se metió en los playoffs en los tres últimos torneos, está fresco el recuerdo del Apertura 2025, en el que el “Calamar” eliminó a Racing, River y San Lorenzo, todos de visitante, además de superar a Huracán en la final en Santiago del Estero. De los últimos 10 cruces mata-mata en el plano local, avanzó en nueve, mientras que en la Copa Libertadores también demostró que el formato le sienta bien: eliminó a Coquimbo y estuvo a punto de forzar los penales ante Fluminense.