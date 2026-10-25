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La "mística" en el Martearena y la "bestia negra" de Falcioni: las dos caras de la previa copera para Atlético Tucumán

A 304 kilómetros de casa y con un éxodo masivo hacia "La Linda", el "Decano" jugará prácticamente como local en un estadio donde ganó ocho de 11 duelos por la Copa Argentina. Sin embargo, enfrente estará un especialista en cruces de eliminación directa y el karma personal del "Emperador", que cayó en sus tres choques como DT frente a Martín Palermo.

POSTAL REPETIDA. Los hinchas de Atlético ya conocen de memoria el escenario donde este miércoles se jugará la semifinal de la Copa Argentina. Por este certamen, lo visitaron 11 veces, con el “Decano” avanzando de ronda en ocho oportunidades.
POSTAL REPETIDA. Los hinchas de Atlético ya conocen de memoria el escenario donde este miércoles se jugará la semifinal de la Copa Argentina. Por este certamen, lo visitaron 11 veces, con el “Decano” avanzando de ronda en ocho oportunidades.
Por Gonzalo Vera Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán y Platense disputarán este miércoles en Salta la semifinal de la Copa Argentina, en busca de un lugar en el partido definitorio del certamen.
  • El Decano contará con gran apoyo en un reducto donde ganó 8 de 11 juegos, aunque Falcioni buscará romper su racha negativa ante los equipos dirigidos por Martín Palermo.
  • El choque otorgará el pase a la final del certamen federal y pondrá a prueba la mística tucumana en Salta frente a la probada eficacia de Platense en cruces de eliminación.
Resumen generado con IA

El reloj avanza imparable hacia el miércoles a las 21.15 y en 25 de Mayo y Chile la adrenalina empieza a subir. El gran triunfo en Victoria frente a Tigre le devolvió a Atlético Tucumán la esperanza en el Clausura, pero hoy todo el mundo “decano” tiene una sola cosa en la cabeza. En esa cuenta regresiva, cuando se analizan los antecedentes que rodean a esta semifinal de la Copa Argentina ante Platense, surgen algunos contrastes. Aparecen señales luminosas que alimentan el sueño, pero también algunas sombras que obligan a extremar recaudos.

La mística en Salta

En el casillero de las buenas señales, el factor geográfico y el peso del escenario encabezan la lista. El Padre Ernesto Martearena de Salta no representa un terreno neutral cualquiera para Atlético. Los 304 kilómetros que separan a San Miguel de Tucumán de la capital salteña, en comparación con los más de 1.540 kilómetros que deberá recorrer el conjunto de Vicente López, aseguran un éxodo masivo por la Ruta 9 que convertirá las tribunas en una fiesta celeste y blanca.  

Esa condición de localía encubierta encuentra un respaldo en las estadísticas. En el césped salteño, el “Decano” disputó 11 compromisos por Copa Argentina, de los cuales en ocho salió vencedor. Allí se cimentó parte de la inolvidable campaña de 2017, superando a All Boys y a Sarmiento de Junín para desembocar en la final ante River. Para más optimismo, el único enfrentamiento mano a mano entre Atlético y el “Calamar” en la competencia federal se disputó precisamente en el Martearena, en marzo de 2019, con festejo tucumano por 1 a 0.  

A esas memorias gratas se suma el impulso con el que llega el plantel. Haber quebrado la sequía ante Tigre revitalizó el temple de un grupo que en su derrotero copero ya dio sobradas muestras en este tipo de partidos, goleando a Talleres e Independiente, y mostrando coraje para igualar sobre la hora y aplomo para resolver por penales el duelo frente a Independiente Rivadavia.  

Las sombras a vencer

No obstante, el análisis también deja algunas advertencias. La primera tiene nombre y apellido: Martín Palermo. Aunque el “Titán” guarda un profundo agradecimiento hacia Julio César Falcioni por haberlo respaldado durante su peor sequía goleadora en Boca durante el Clausura 2011, desde el banco de suplentes se transformó en la bestia negra del “Emperador”.  

En el historial entre ambos, Palermo tiene una superioridad total: se enfrentaron tres veces y el actual conductor de Platense ganó las tres. La serie se inauguró en el Torneo Inicial 2013, cuando Godoy Cruz derrotó por 2 a 0 al All Boys de Falcioni. Se reeditó en la Liga Profesional 2021, oportunidad en la que Palermo, al frente de un Aldosivi en crisis, sorprendió al Independiente de Julio César al imponerse por 1 a 0. Y se confirmó en la Copa de la Liga 2022, jornada en la que el cuadro marplatense volvió a amargar al “Emperador” al vencer por 3 a 1 a Colón en Santa Fe.

El segundo fantasma en el horizonte radica en los antecedentes recientes de Falcioni en instancias de semifinales. A lo largo de su extensa trayectoria como entrenador, condujo a sus equipos en cuatro semifinales: supo festejar en 2012 con Boca al eliminar a la Universidad de Chile en la Copa Libertadores y a Deportivo Merlo en la Copa Argentina, pero sus últimas dos experiencias en esta instancia terminaron en dolorosas eliminaciones. En la Copa Argentina 2012-2013, dirigiendo a All Boys, quedó fuera por penales a manos de Arsenal; y en la Copa de la Liga 2021, al mando de Independiente, fue superado 2 a 0 por Colón. Cortar esa seguidilla negativa es el gran examen personal que se le presenta al veterano DT.  

En tanto, el Platense de Palermo representa un rival incómodo, adaptado al sufrimiento y con una gran racha en duelos de eliminación directa. Aunque en el Clausura está en los últimos puestos, en el certamen copero ya superó dos tandas de penales (ante San Martín de San Juan e Instituto) y dio el golpe eliminando por la mínima a Estudiantes de La Plata. Además, si bien no se metió en los playoffs en los tres últimos torneos, está fresco el recuerdo del Apertura 2025, en el que el “Calamar” eliminó a Racing, River y San Lorenzo, todos de visitante, además de superar a Huracán en la final en Santiago del Estero. De los últimos 10 cruces mata-mata en el plano local, avanzó en nueve, mientras que en la Copa Libertadores también demostró que el formato le sienta bien: eliminó a Coquimbo y estuvo a punto de forzar los penales ante Fluminense.

Así llega Atlético al cruce más importante de los últimos años: confiando en la mística de una Salta que históricamente le sonrió, pero con la necesidad de no subestimar los peligros que el destino le pondrá enfrente. El miércoles no habrá margen para la especulación; solo quedará ver cuál de las dos fuerzas termina pesando más a la hora de la verdad.

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