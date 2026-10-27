El triunfo de Lula en Brasil sacudió la política y la economía

El triunfo del dirigente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, sorprendió a los analistas y a los mercados financieros, que anticipaban una victoria de Flávio Bolsonaro. El actual presidente, próximo a cumplir 81 años, consiguió una victoria histórica en el balotaje al revertir el resultado de la primera vuelta, imponerse con cerca del 52% de los votos frente al 48% del candidato conservador. Será el primer presidente brasileño que gobernará por cuarta vez. Lula sumó más de 10 millones de votos entre ambas instancias electorales y se convirtió en el primer candidato en revertir una derrota en la primera vuelta. Su victoria fue atribuida a una intensa movilización de la izquierda, que consiguió reducir la abstención y los votos en blanco y nulos, además de recuperar el respaldo de sectores juveniles.
Jóvenes y redes sociales
Después del resultado adverso de la primera vuelta, movimientos estudiantiles y juveniles convocaron manifestaciones en distintas ciudades brasileñas. Miles de personas salieron a las calles de Río de Janeiro, San Pablo y Belo Horizonte bajo consignas como “Bolsonaro nunca más” y “por la democracia”. Las movilizaciones defendieron las propuestas de Lula en educación, cultura y derechos sociales.
El politólogo Eduardo Grin, de la Fundación Getúlio Vargas, consideró fundamental la participación de los jóvenes y sostuvo que el Partido de los Trabajadores consiguió reconectarse con ese sector. Lula comparó las manifestaciones con las movilizaciones de 1984 conocidas como “Directas Ya”, que reclamaban elecciones democráticas durante la dictadura militar.
La campaña también modificó su estrategia digital. Lula reconoció que la primera vuelta había sido la más “desorganizada” en décadas y decidió reforzar su presencia en las redes sociales, un territorio dominado por la derecha brasileña. Se acercó a jóvenes políticos e influencers, adquirió por primera vez un teléfono celular y se presentó como el “rey del selfi”.
La izquierda organizó una intensa actividad en internet para difundir mensajes favorables al candidato y cuestionar a su adversario. Según el politólogo Oliver Stuenkel, muchos votantes dedicaron varias horas diarias a publicar contenido político. Uno de los símbolos de esa estrategia fue el “Ejército de Lula”, un canal de WhatsApp con más de 10 millones de seguidores creado por el diputado André Janones, desde donde se distribuían tareas para impulsar la campaña.
Para Grin, la movilización callejera y la actividad digital contribuyeron a instalar el temor a un regreso de la familia Bolsonaro y a reforzar la preocupación por la democracia y los derechos sociales.
Rechazo
Flávio Bolsonaro, de 45 años, había sido elegido candidato por su padre, Jair Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022 y quedó preso por un intento de golpe de Estado después de perder las elecciones frente a Lula. Durante la campaña, el senador presentó a su padre como su “brújula” y prometió indultarlo si llegaba a la presidencia. Los detractores de la familia Bolsonaro cuestionaron su gestión por el aumento del hambre, el manejo de la pandemia de covid-19, que dejó alrededor de 700.000 muertos en Brasil, la violencia contra las minorías y las políticas ambientales consideradas negacionistas. Ese rechazo contribuyó a movilizar a sectores que consideraban que una nueva administración conservadora podía poner en riesgo derechos sociales y democráticos.
Beneficios y promesas
En la recta final, Lula recurrió a medidas económicas y sociales para reforzar su apoyo electoral, pese al déficit fiscal. El Congreso aprobó una reforma que garantiza dos días de descanso semanales a los trabajadores, una de las principales banderas de su campaña.
Además, el Gobierno adelantó el pago mensual del Bolsa Familia, el programa de asistencia económica creado durante su primera presidencia y que alcanza a casi 50 millones de brasileños. Lula también anunció la condonación de deudas tributarias de microemprendedores, la eliminación de impuestos a los combustibles y un compromiso de transporte público gratuito.
Consultado por los cuestionamientos a la oportunidad de esas medidas, el mandatario respondió: “No voy a dejar de dar un beneficio que puedo dar porque haya elecciones”.
Mercados y desplome
La victoria de Lula provocó una fuerte reacción financiera. La Bolsa de San Pablo cayó casi un 17% al inicio de la jornada del lunes, una baja que obligó a suspender las operaciones durante 30 minutos. El índice Ibovespa registró así una de sus jornadas más turbulentas desde la pandemia de 2020.
El dólar también se disparó un 12% en la apertura y alcanzó los 5,60 reales. Los inversores habían apostado por un triunfo de Flávio Bolsonaro y esperaban una transición hacia un gobierno conservador. El resultado inesperado generó incertidumbre sobre la orientación económica del cuarto mandato de Lula.
El principal foco de preocupación es la situación fiscal. Brasil gasta más de lo que recauda, su deuda pública supera el 80% del producto interno bruto y el Banco Central mantiene una de las tasas de interés más altas del mundo para contener la inflación. A esos problemas se suma la perspectiva de una desaceleración económica.
El economista André Perfeito sostuvo que las promesas de gasto de Lula deben reflejarse en los precios de los activos financieros. El analista Mariano Machado, de Verisk Maplecroft, consideró que una reforma fiscal sólida será necesaria para recuperar la confianza del mercado. Un plan creíble de control del gasto, afirmó, determinará las expectativas económicas para 2027 y los años siguientes.
La gobernabilidad
La nueva administración deberá negociar con un Congreso que se inclinó hacia la derecha en la primera vuelta, cuando se renovó parte de las bancas legislativas. Esa composición puede dificultar la aprobación de las iniciativas presidenciales, aunque también podría limitar una expansión excesiva del gasto público.
Analistas de Deutsche Bank señalaron que el giro conservador del Parlamento debería restringir la capacidad del Gobierno para aplicar una política fiscal significativamente más flexible. La designación del ministro de Economía, la conformación del gabinete y la posibilidad de construir alianzas con sectores centristas serán determinantes para definir el rumbo de la administración.
Otra incógnita es la reacción de Flávio Bolsonaro ante el resultado. El candidato conservador anunció que pediría la anulación de las elecciones, después de que la Justicia ordenara extender dos horas el horario de votación en algunas ciudades por problemas de transporte público y lluvias intensas. La impugnación podría prolongar la incertidumbre política y financiera.