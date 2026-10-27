El triunfo de Lula en Brasil sacudió la política y la economía

El triunfo del dirigente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, sorprendió a los analistas y a los mercados financieros, que anticipaban una victoria de Flávio Bolsonaro. El actual presidente, próximo a cumplir 81 años, consiguió una victoria histórica en el balotaje al revertir el resultado de la primera vuelta, imponerse con cerca del 52% de los votos frente al 48% del candidato conservador. Será el primer presidente brasileño que gobernará por cuarta vez. Lula sumó más de 10 millones de votos entre ambas instancias electorales y se convirtió en el primer candidato en revertir una derrota en la primera vuelta. Su victoria fue atribuida a una intensa movilización de la izquierda, que consiguió reducir la abstención y los votos en blanco y nulos, además de recuperar el respaldo de sectores juveniles.