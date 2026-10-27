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El curioso pedido de Ciro a Lionel Messi en la Messi Cup: la reacción del rosarino

El hijo del astro revisó una bolsa con el escudo del “Xeneize” y le pidió la camiseta. Messi no le respondió y siguió caminando.

Captura de video.
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Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante la Messi Cup en Miami, Ciro Messi le pidió a su padre Lionel una camiseta de Boca Juniors tras recibir regalos del club, pero el astro ignoró el pedido.
  • El hecho ocurrió mientras la categoría 2011 de Boca competía en el torneo; la delegación xeneize le obsequió indumentaria y Messi compartió un momento con el plantel.
  • En lo deportivo, la división juvenil de Boca Juniors buscará clasificar a la Copa Oro del certamen internacional al enfrentar a Flamengo tras ganar sus dos primeros partidos.
Resumen generado con IA

Lionel Messi protagonizó una curiosa escena familiar en la Messi Cup, el torneo juvenil que lleva su nombre y se disputa en Miami. Mientras seguía de cerca la participación de Boca, su hijo Ciro se le acercó, revisó una bolsa con la inscripción del “Xeneize” y le pidió algo de su interior.

La reacción del rosarino no pasó inadvertida: no le respondió y siguió caminando. La escena, captada por las cámaras de ESPN, se dio en una jornada especial para los juveniles de Boca.

La categoría 2011 del club derrotó 3-1 a UE Cornellá, de España, con goles de Santino Gómez, Isaías García y Jaime Azato, y consiguió su segundo triunfo consecutivo en el certamen. El domingo, en el debut, había vencido 3-0 a Manchester City.

Una camiseta de Boca y la “magia Messi”

La presencia de Messi también dejó una imagen especial para los chicos del “Xeneize”. Con Blas Giunta como representante, Boca le regaló una camiseta azul y oro, y el astro posó junto a los jugadores y firmó camisetas, botines y otros objetos.

Para los juveniles, el encuentro fue una experiencia inolvidable. Uno de ellos incluso bromeó después de recibir la firma del rosarino en su botín. “Ahora me pasa toda la magia Messi”, lanzó.

Boca jugará hoy su tercer partido de la fase de grupos ante Flamengo. Los dos mejores de cada grupo clasificarán a la Copa Oro, que definirá los primeros ocho puestos, mientras que el resto competirá en la Copa Plata. Ambas instancias tendrán cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y final.

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