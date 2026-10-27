Los bonos argentinos rebotan hasta 0,6%, pero el riesgo país sigue por encima de los 750 puntos

Los bonos soberanos argentinos en dólares registran subas de hasta el 0,6% este martes 27 de octubre, en un intento por recuperar parte de las pérdidas de la rueda anterior. Sin embargo, el riesgo país se mantiene por encima de los 750 puntos básicos, en un escenario marcado por la incertidumbre local y la volatilidad de los mercados internacionales.