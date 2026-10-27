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Los bonos argentinos rebotan hasta 0,6%, pero el riesgo país sigue por encima de los 750 puntos

Los títulos soberanos en dólares ensayan una recuperación tras las fuertes caídas de la jornada anterior, en medio de la volatilidad financiera regional provocada por la reacción de los mercados brasileños al triunfo de Lula da Silva.

Los títulos y bonos frente a las repercusiones de los mercados.
Los títulos y bonos frente a las repercusiones de los mercados.
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los bonos soberanos argentinos rebotaron hasta 0,6% este martes, pero el riesgo país continuó sobre los 750 puntos básicos ante la incertidumbre local y externa.
  • La recuperación parcial ocurrió tras fuertes caídas previas provocadas por la volatilidad regional y la reacción negativa de los mercados al triunfo de Lula en Brasil.
  • La consolidación de esta mejora dependerá del clima financiero internacional y de la percepción de riesgo inversor sobre el rumbo económico de la Argentina.
Resumen generado con IA

Los bonos soberanos argentinos en dólares registran subas de hasta el 0,6% este martes 27 de octubre, en un intento por recuperar parte de las pérdidas de la rueda anterior. Sin embargo, el riesgo país se mantiene por encima de los 750 puntos básicos, en un escenario marcado por la incertidumbre local y la volatilidad de los mercados internacionales.

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Entre los títulos que operan en terreno positivo se destacan los Globales de mayor duración. El GD46 y el GD41 avanzan hasta un 0,6%, mientras que el GD35 registra una mejora del 0,5%.

El riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos y los bonos argentinos profundizan pérdidas

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El rebote se produce después de una jornada negativa para los activos financieros de la región, en la que la Bolsa de Brasil sufrió fuertes caídas tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva. La reacción del mercado brasileño incrementó la volatilidad regional y condicionó el desempeño de los activos argentinos.

Los bonos en dólares ensayan un rebote y el riesgo país baja desde los máximos del año

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Pese a las subas de este martes, los títulos públicos todavía buscan recomponerse de las pérdidas recientes. La incertidumbre sobre las perspectivas de la economía argentina y las dudas de los inversores respecto de la evolución de los activos financieros continúan pesando sobre las cotizaciones.

Mercado Libre cae casi 11% tras la victoria de Lula en Brasil y crece la incertidumbre en los mercados

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En este escenario, la deuda soberana permanece expuesta tanto a los factores domésticos como a los cambios en el clima financiero internacional. La evolución de los mercados regionales y la percepción de riesgo sobre la Argentina serán determinantes para establecer si el rebote de los bonos logra consolidarse en las próximas ruedas.

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