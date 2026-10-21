EconomíaNoticias económicas

Los bonos en dólares ensayan un rebote y el riesgo país baja desde los máximos del año

Los títulos soberanos argentinos avanzan hasta un 0,92% tras varias ruedas de fuertes pérdidas.

Los bonos en dólares ensayan un rebote y el riesgo país baja desde los máximos del año
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los bonos soberanos argentinos en dólares rebotaron hoy hasta 0,92% por un mejor clima externo, reduciendo el riesgo país a 672 puntos tras tocar picos anuales.
  • La suba ocurre tras jornadas de fuertes bajas donde el riesgo país superó los 700 puntos, impulsado por la incertidumbre política y dudas sobre el rumbo económico local.
  • Aunque ofrece un alivio parcial, la consolidación de la deuda dependerá de las señales económicas y políticas locales, además de la volatilidad en los mercados globales.
Resumen generado con IA

Los bonos soberanos argentinos en dólares ensayan una recuperación este miércoles 21 de octubre, luego de varias jornadas de fuertes caídas que llevaron al riesgo país a superar los 700 puntos básicos durante la rueda anterior, su nivel más alto en lo que va de 2026.

El riesgo país superó los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos argentinos

El riesgo país superó los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos argentinos

Los títulos buscan recuperar parte de las pérdidas recientes en un contexto de mejora del clima financiero internacional. Sin embargo, la incertidumbre política y las dudas sobre las perspectivas económicas locales continúan condicionando el desempeño de los activos argentinos y la confianza de los inversores.

Caen los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su nivel más alto de 2026

Caen los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su nivel más alto de 2026

Un comportamiento dispar

En ese escenario, los bonos en moneda dura registran subas de hasta el 0,92%. Entre los avances se destacan el Global 2041 y el Global 2035, mientras que el Global 2046 opera en sentido contrario, con una caída del 0,7%, lo que refleja un comportamiento dispar entre los distintos tramos de la curva de deuda soberana.

Los bonos y las acciones argentinas profundizan las pérdidas y el riesgo país roza los 600 puntos

Los bonos y las acciones argentinas profundizan las pérdidas y el riesgo país roza los 600 puntos

Por su parte, el riesgo país, elaborado por JP Morgan, retrocede hasta los 672 puntos básicos, luego de haber alcanzado niveles superiores a las 700 unidades en la rueda previa. Pese a esta baja, el indicador permanece elevado y evidencia las dificultades que enfrenta la deuda argentina para consolidar una recuperación sostenida.

Los bonos en dólares rebotan y el riesgo país se mantiene cerca de los 590 puntos

Los bonos en dólares rebotan y el riesgo país se mantiene cerca de los 590 puntos

La evolución de los bonos y del riesgo país seguirá atada tanto al comportamiento de los mercados internacionales como a las señales económicas y políticas que surjan en la Argentina. Por ahora, la mejora de la jornada representa un alivio parcial después de las pérdidas acumuladas, aunque todavía no alcanza para confirmar un cambio de tendencia.

Temas Buenos AiresEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El riesgo país superó los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos argentinos

El riesgo país superó los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos argentinos

Caen los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su nivel más alto de 2026

Caen los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su nivel más alto de 2026

Los bonos y las acciones argentinas profundizan las pérdidas y el riesgo país roza los 600 puntos

Los bonos y las acciones argentinas profundizan las pérdidas y el riesgo país roza los 600 puntos

Los bonos en dólares rebotan y el riesgo país se mantiene cerca de los 590 puntos

Los bonos en dólares rebotan y el riesgo país se mantiene cerca de los 590 puntos

Lo más popular
Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios
1

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana
2

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana

Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”
3

Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
4

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral
5

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Ranking notas premium
“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
1

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
2

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
3

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente
4

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
5

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Más Noticias
Ricardo Arriazu: “Argentina es un país fiscal y patrimonialmente sólido, pero no confiable”

Ricardo Arriazu: “Argentina es un país fiscal y patrimonialmente sólido, pero no confiable”

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana

Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”

Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”

Contrapunto sobre cómo se invierte lo recaudado en Tucumán

Contrapunto sobre cómo se invierte lo recaudado en Tucumán

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

Inauguraron obras hídricas para proteger 17 barrios de San Miguel de Tucumán

Inauguraron obras hídricas para proteger 17 barrios de San Miguel de Tucumán

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Comentarios