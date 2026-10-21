Los bonos en dólares ensayan un rebote y el riesgo país baja desde los máximos del año

Resumen para apurados
- Los bonos soberanos argentinos en dólares rebotaron hoy hasta 0,92% por un mejor clima externo, reduciendo el riesgo país a 672 puntos tras tocar picos anuales.
- La suba ocurre tras jornadas de fuertes bajas donde el riesgo país superó los 700 puntos, impulsado por la incertidumbre política y dudas sobre el rumbo económico local.
- Aunque ofrece un alivio parcial, la consolidación de la deuda dependerá de las señales económicas y políticas locales, además de la volatilidad en los mercados globales.
Los bonos soberanos argentinos en dólares ensayan una recuperación este miércoles 21 de octubre, luego de varias jornadas de fuertes caídas que llevaron al riesgo país a superar los 700 puntos básicos durante la rueda anterior, su nivel más alto en lo que va de 2026.
Los títulos buscan recuperar parte de las pérdidas recientes en un contexto de mejora del clima financiero internacional. Sin embargo, la incertidumbre política y las dudas sobre las perspectivas económicas locales continúan condicionando el desempeño de los activos argentinos y la confianza de los inversores.
Un comportamiento dispar
En ese escenario, los bonos en moneda dura registran subas de hasta el 0,92%. Entre los avances se destacan el Global 2041 y el Global 2035, mientras que el Global 2046 opera en sentido contrario, con una caída del 0,7%, lo que refleja un comportamiento dispar entre los distintos tramos de la curva de deuda soberana.
Por su parte, el riesgo país, elaborado por JP Morgan, retrocede hasta los 672 puntos básicos, luego de haber alcanzado niveles superiores a las 700 unidades en la rueda previa. Pese a esta baja, el indicador permanece elevado y evidencia las dificultades que enfrenta la deuda argentina para consolidar una recuperación sostenida.
La evolución de los bonos y del riesgo país seguirá atada tanto al comportamiento de los mercados internacionales como a las señales económicas y políticas que surjan en la Argentina. Por ahora, la mejora de la jornada representa un alivio parcial después de las pérdidas acumuladas, aunque todavía no alcanza para confirmar un cambio de tendencia.