Los bonos en dólares ensayan un rebote y el riesgo país baja desde los máximos del año

Un comportamiento dispar

En ese escenario, los bonos en moneda dura registran subas de hasta el 0,92%. Entre los avances se destacan el Global 2041 y el Global 2035, mientras que el Global 2046 opera en sentido contrario, con una caída del 0,7%, lo que refleja un comportamiento dispar entre los distintos tramos de la curva de deuda soberana.