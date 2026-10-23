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El riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos y los bonos argentinos profundizan pérdidas

La incertidumbre sobre la economía y el escenario político presiona sobre la deuda.

El riesgo país cierra la semana por encima de los 700 puntos.
El riesgo país cierra la semana por encima de los 700 puntos.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Este viernes, los bonos argentinos cayeron en Wall Street y llevaron el riesgo país a 717 puntos básicos ante la incertidumbre económica y política de los inversores.
  • Los títulos acumulan bajas del 6,6% mensual, en un marco de volatilidad global y datos del Indec que muestran a la economía al borde de la recesión tras estancarse en agosto.
  • La persistencia de las dudas sobre el plan financiero para 2027 y el clima preelectoral amenazan con encarecer el crédito externo y condicionar la reactivación económica.
Resumen generado con IA

Los bonos soberanos argentinos en dólares vuelven a caer este viernes y llevan al riesgo país a los 717 puntos básicos, en una jornada marcada por la cautela de los inversores frente a la evolución de la economía y las perspectivas financieras del país.

Los títulos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registran bajas de hasta 0,6% en Wall Street y acumulan pérdidas de hasta 6,6% en el último mes. Los Bonares, regidos por la legislación argentina, muestran un comportamiento dispar, con variaciones más moderadas.

El FMI elogió las reformas de Milei y anticipó una recuperación de la economía argentina en 2027

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En este contexto, el riesgo país elaborado por el banco J.P. Morgan sube un 1,7% y se mantiene por encima de los 700 puntos básicos. En los últimos tres meses, el indicador acumula un incremento del 77%, consignó el diario "Ámbito".

Incertidumbre y el escenario político

La caída de los títulos argentinos responde a la combinación de un contexto internacional más adverso para los mercados emergentes y una mayor incertidumbre de los inversores sobre la situación económica y política local.

La economía argentina se estancó en agosto y crecen las señales de una recesión

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Entre las principales preocupaciones del mercado aparecen las dudas sobre el programa financiero previsto para 2027 y las perspectivas políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales. A esto se suma el deterioro de los indicadores de la economía real, que profundiza los interrogantes sobre la evolución de la actividad.

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la economía creció apenas un 0,1% mensual desestacionalizado en agosto, un resultado que quedó lejos de compensar la caída del 2,8% registrada en julio. La evolución de ambos meses dejó a la actividad económica cerca de una recesión técnica.

Las acciones operan en alza

A diferencia de los bonos soberanos, las acciones de empresas argentinas muestran una tendencia positiva en la jornada.

Los papeles de compañías locales que cotizan en Wall Street a través de ADRs registran mayoría de subas, encabezadas por Tenaris, con un avance del 2,9%.

En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval también opera en terreno positivo, con una mejora del 1,5%, hasta los 99.415 puntos.

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