Padres de alumnos: “Si las puertas de la escuela están abiertas, nosotros nos sumamos”

Fabiana Cruz, mamá de una niña con autismo, contó que en su escuela ese espacio de diálogo entre docentes, padres y alumnos se consiguió a través de la “Expo agro”, donde los chicos muestran a la comunidad lo que aprenden. Esa actividad fue la vía de entrada para que los padres pudieran participar en esa y otras actividades más, y se involucraran más en la educación de sus hijos. Otras experiencias similares expresaron Carlos Rojas, referente familiar de la escuela Carancho Pozo, de Leales, donde los chicos mantienen un vivero con ayuda de los padres, y Vanina Nieva, mamá de una alumna de la escuela El Cadillal, donde las madres emprendedoras participan de una feria productiva y a la vez enseñan a los alumnos a hacer dulces y artesanías. “Gracias a los papás de la cooperadora compramos aires acondicionados para las aulas”, contó.