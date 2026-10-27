La Provincia avanza con la regularización de viviendas: Jaldo entregó 120 escrituras

El mandatario informó que durante el trimestre en curso se entregaron 417 escrituras y que, en el último año y medio, fueron otorgados 3.676 títulos. “Este instrumento no es un simple papel. Esto da la titularidad a la propiedad en la que están viviendo. Por eso es un día de alegría, porque se llevan esta escritura que, de por vida, a ustedes y a sus descendientes les da la titularidad definitiva de esa propiedad”, expresó.