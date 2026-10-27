La Provincia avanza con la regularización de viviendas: Jaldo entregó 120 escrituras

El gobernador Osvaldo Jaldo entregó 120 escrituras traslativas de dominio a familias de distintas localidades de Tucumán, durante un acto realizado ayer en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Con esta nueva entrega, la Provincia contabiliza 5.480 títulos otorgados desde el inicio de la actual gestión, según se informó de manera oficial.
Las escrituras corresponden a viviendas ubicadas en San Miguel de Tucumán, Alderetes, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Las Talitas, Famaillá, Bella Vista, Lules, San Pablo, Yerba Buena, La Cocha y Simoca. El acto contó con la participación del vicegobernador Miguel Acevedo, funcionarios provinciales, legisladores e intendentes.
Jaldo sostuvo que la documentación garantiza la titularidad de los inmuebles y brinda seguridad jurídica a sus propietarios. “Este instrumento no es un simple papel. Esto da la titularidad a la propiedad en la que están viviendo”, expresó. También agradeció a las familias por completar los trámites y al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), encargado del proceso de escrituración.
El mandatario informó que durante el trimestre en curso se entregaron 417 escrituras y que, en el último año y medio, fueron otorgados 3.676 títulos. “Este instrumento no es un simple papel. Esto da la titularidad a la propiedad en la que están viviendo. Por eso es un día de alegría, porque se llevan esta escritura que, de por vida, a ustedes y a sus descendientes les da la titularidad definitiva de esa propiedad”, expresó.
Manantial Sur
Además, Jaldo señaló que la Provincia construye cerca de 1.500 viviendas mediante el IPV y avanza con el desarrollo habitacional de Manantial Sur, que incluye 1.600 viviendas y 1.400 lotes con servicios. Según anticipó, el próximo año podrían entregarse los primeros 500 departamentos del complejo que es encarado con fondos provinciales tras la paralización de las obras por parte de la Nación.
Acevedo afirmó que la escrituración completa el proceso iniciado con la adjudicación de las viviendas y destacó el cumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios. “Hoy el Estado cumple con lo que tiene que cumplir”, manifestó.
Por su parte, el interventor del IPV, Hugo Cabral, comparó la escritura con el documento de identidad de una casa y señaló que permite consolidar el dominio y valorizar la propiedad.
Entre las beneficiarias, María Eugenia Lazarte, vecina del barrio 115 Viviendas de San Andrés, destacó la importancia de recibir el título después de años de espera. Gabriela Ruiz de Ferro, quien habita su vivienda desde 2011, también valoró la seguridad de contar con la documentación definitiva.