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San Miguel de Tucumán: 344 familias podrán escriturar sus viviendas tras una ordenanza aprobada por unanimidad

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó una ordenanza que permitirá regularizar la situación dominial de viviendas de los barrios OESTE II y COPIAAT I. La medida alcanza a 344 familias y también facilitará la conformación de los consorcios de los complejos habitacionales.

Una solución por unanimidad: el Concejo aprobó una ordenanza para que 344 familias puedan escriturar sus viviendas
Una solución por unanimidad: el Concejo aprobó una ordenanza para que 344 familias puedan escriturar sus viviendas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó por unanimidad una ordenanza para que 344 familias de dos barrios escrituren sus casas y regularicen su dominio.
  • La medida responde a un pedido del Instituto Provincial de la Vivienda y alcanza a inmuebles construidos por el organismo en los barrios OESTE II y COPIAAT I.
  • Con la titularidad definitiva, los vecinos ejercerán sus derechos de propiedad y podrán conformar consorcios para administrar y mantener los espacios comunes.
Resumen generado con IA

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó por unanimidad una ordenanza que permitirá que 344 familias puedan escriturar sus viviendas y regularizar definitivamente su situación dominial.

La iniciativa surgió a partir de un pedido del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) y alcanza a propietarios de viviendas ubicadas en los barrios OESTE II y COPIAAT I, construidos por el organismo provincial.

Una solución para 344 familias de Tucumán

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, destacó la aprobación de la iniciativa y señaló que permitirá resolver una situación que afecta a cientos de familias de la capital tucumana.

“El plan de regulación dominial, solicitado por el IPV, nos permitirá dar solución a más de 300 familias de dos barrios de la ciudad, permitiendo que puedan regularizar su situación y que puedan escriturar sus propiedades”, afirmó Juri.

El proyecto fue tratado durante la última sesión del cuerpo deliberativo y se originó a partir de una nota presentada por Hugo Cabral, titular del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

Qué establece la ordenanza

La nueva normativa otorga una enmienda que permitirá a los propietarios de las unidades habitacionales cerrar un trámite formal pendiente y acceder al título de propiedad de sus viviendas.

De esta manera, las familias podrán ejercer plenamente sus derechos sobre los inmuebles y avanzar con la regularización dominial.

Además, la ordenanza permitirá conformar los consorcios de los complejos habitacionales, una medida que facilitará la administración y el mantenimiento de los espacios comunes de los barrios.

Qué barrios están incluidos

La medida alcanza a viviendas de los barrios:

OESTE II

COPIAAT I

Ambos complejos habitacionales fueron construidos por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

Con la aprobación de la ordenanza, 344 familias podrán avanzar en la escrituración de sus viviendas y completar la regularización de sus propiedades.

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