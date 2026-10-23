Política

Vargas Aignasse le respondió a Yedlin: “El peronismo también se demuestra haciéndose cargo”

El legislador defendió la relación de Jaldo con el Gobierno nacional y sostuvo que los acuerdos son necesarios para garantizar respuestas para los tucumanos.

POLÉMICA. Vargas Aiganasse cruzó a Pablo Yedlin.
POLÉMICA. Vargas Aiganasse cruzó a Pablo Yedlin.
Por Redacción Política Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • El legislador Gerónimo Vargas Aignasse defendió en Tucumán el diálogo del gobernador Osvaldo Jaldo con la Casa Rosada, tras críticas del diputado nacional Pablo Yedlin.
  • Vargas Aignasse argumentó que los acuerdos con la Nación son esenciales para conseguir recursos diarios y sostener la atención sanitaria ante falencias de coberturas como PAMI.
  • El cruce evidencia las tensiones internas en el peronismo tucumano entre las urgencias de gestión del Ejecutivo provincial y el rol opositor de sus legisladores nacionales.
Resumen generado con IA

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse le respondió al diputado nacional Pablo Yedlin y defendió la estrategia política del gobernador Osvaldo Jaldo frente al Gobierno nacional. En particular, reivindicó el diálogo con la Casa Rosada como una herramienta para conseguir recursos y sostener las prestaciones que dependen del Estado provincial.

“El peronismo también se demuestra haciéndose cargo”, planteó Vargas en relación de los dichos de Yedlin en LG Play. Y coincidió con Yedlin en que el justicialismo debe trabajar para “devolverle la felicidad a la gente”, aunque sostuvo que ese objetivo se expresa en Tucumán a través del modelo de gestión de Jaldo.

“Precisamente por eso defendemos el modelo inclusivo que sostiene Osvaldo Jaldo en Tucumán: un Estado provincial que recibe, atiende y acompaña cuando otras respuestas no llegan”, afirmó.

Vargas puso como ejemplo la situación de los jubilados afiliados al PAMI que recurren al sistema público provincial cuando no consiguen atención a través de sus prestadores. 

Según señaló, Tucumán absorbe esas prestaciones pese a las deudas que mantiene la Nación. “Un jubilado puede tener el carnet de una obra social nacional y, sin embargo, no conseguir la atención que necesita. Frente a esa situación, el gobernador tiene una responsabilidad indelegable: abrirle las puertas del hospital público”, expresó.

En ese punto, lanzó: “No podemos dejar que un jubilado se muera en la vereda de un hospital mientras discutimos quién debe pagar su atención. Primero hay que atenderlo y, al mismo tiempo, reclamar los recursos que corresponden”.

El legislador señaló que el mismo criterio debe aplicarse a las personas con discapacidad beneficiarias de Incluir Salud y a quienes cuentan con coberturas que resultan insuficientes.

El vínculo con la Nación

A partir de ese escenario, Vargas defendió la política de diálogo que mantiene Jaldo con el Gobierno nacional. Argumentó que sostener el sistema sanitario y las demás respuestas del Estado provincial requiere recursos y gestiones permanentes.

“Los medicamentos, los insumos y las guardias necesitan financiamiento todos los días. Por eso, el diálogo y los acuerdos con el Gobierno nacional son herramientas necesarias para defender a los tucumanos”, sostuvo.

También recordó que Jaldo reclamó las deudas del PAMI y la recuperación de recursos provinciales, mientras mantuvo abiertas las negociaciones con la administración nacional.

“Diputado, mirar la relación con la Nación únicamente desde el alineamiento o la confrontación es mirar la realidad por el ojo de la cerradura. Es tiempo de que la dirigencia política abra la puerta y vea la dimensión completa de la responsabilidad de gobernar”, afirmó.

Finalmente, diferenció las responsabilidades que tienen Yedlin desde el Congreso y Jaldo al frente del Poder Ejecutivo provincial. “Yedlin tiene la responsabilidad de defender derechos desde el Congreso. Jaldo tiene, además, la obligación cotidiana de garantizar que esos derechos encuentren una respuesta concreta en Tucumán. Ambas tareas deberían complementarse”, señaló.

Temas TucumánOsvaldo JaldoGerónimo Vargas AignassePablo YedlinElecciones 2027
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”
2

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en el caso $Libra
3

La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en el caso $Libra

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1
4

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
5

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Ranking notas premium
La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
2

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
3

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya
4

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
5

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Más Noticias
La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en el caso $Libra

La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en el caso $Libra

Seguí el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces

Seguí el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces

Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial

Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Soledad Pastorutti habló por primera vez de la enfermedad de su papá: Ya no sabe quién soy

Soledad Pastorutti habló por primera vez de la enfermedad de su papá: "Ya no sabe quién soy"

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Cómo sigue en la Cámara de Diputados el proyecto para aliviar las deudas familiares

Cómo sigue en la Cámara de Diputados el proyecto para aliviar las deudas familiares

Comentarios