Vargas Aignasse le respondió a Yedlin: “El peronismo también se demuestra haciéndose cargo”

“El peronismo también se demuestra haciéndose cargo”, planteó Vargas en relación de los dichos de Yedlin en LG Play. Y coincidió con Yedlin en que el justicialismo debe trabajar para “devolverle la felicidad a la gente”, aunque sostuvo que ese objetivo se expresa en Tucumán a través del modelo de gestión de Jaldo.