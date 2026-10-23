Vargas Aignasse le respondió a Yedlin: “El peronismo también se demuestra haciéndose cargo”

Resumen para apurados
- El legislador Gerónimo Vargas Aignasse defendió en Tucumán el diálogo del gobernador Osvaldo Jaldo con la Casa Rosada, tras críticas del diputado nacional Pablo Yedlin.
- Vargas Aignasse argumentó que los acuerdos con la Nación son esenciales para conseguir recursos diarios y sostener la atención sanitaria ante falencias de coberturas como PAMI.
- El cruce evidencia las tensiones internas en el peronismo tucumano entre las urgencias de gestión del Ejecutivo provincial y el rol opositor de sus legisladores nacionales.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse le respondió al diputado nacional Pablo Yedlin y defendió la estrategia política del gobernador Osvaldo Jaldo frente al Gobierno nacional. En particular, reivindicó el diálogo con la Casa Rosada como una herramienta para conseguir recursos y sostener las prestaciones que dependen del Estado provincial.
“El peronismo también se demuestra haciéndose cargo”, planteó Vargas en relación de los dichos de Yedlin en LG Play. Y coincidió con Yedlin en que el justicialismo debe trabajar para “devolverle la felicidad a la gente”, aunque sostuvo que ese objetivo se expresa en Tucumán a través del modelo de gestión de Jaldo.
“Precisamente por eso defendemos el modelo inclusivo que sostiene Osvaldo Jaldo en Tucumán: un Estado provincial que recibe, atiende y acompaña cuando otras respuestas no llegan”, afirmó.
Vargas puso como ejemplo la situación de los jubilados afiliados al PAMI que recurren al sistema público provincial cuando no consiguen atención a través de sus prestadores.
Según señaló, Tucumán absorbe esas prestaciones pese a las deudas que mantiene la Nación. “Un jubilado puede tener el carnet de una obra social nacional y, sin embargo, no conseguir la atención que necesita. Frente a esa situación, el gobernador tiene una responsabilidad indelegable: abrirle las puertas del hospital público”, expresó.
En ese punto, lanzó: “No podemos dejar que un jubilado se muera en la vereda de un hospital mientras discutimos quién debe pagar su atención. Primero hay que atenderlo y, al mismo tiempo, reclamar los recursos que corresponden”.
El legislador señaló que el mismo criterio debe aplicarse a las personas con discapacidad beneficiarias de Incluir Salud y a quienes cuentan con coberturas que resultan insuficientes.
El vínculo con la Nación
A partir de ese escenario, Vargas defendió la política de diálogo que mantiene Jaldo con el Gobierno nacional. Argumentó que sostener el sistema sanitario y las demás respuestas del Estado provincial requiere recursos y gestiones permanentes.
“Los medicamentos, los insumos y las guardias necesitan financiamiento todos los días. Por eso, el diálogo y los acuerdos con el Gobierno nacional son herramientas necesarias para defender a los tucumanos”, sostuvo.
También recordó que Jaldo reclamó las deudas del PAMI y la recuperación de recursos provinciales, mientras mantuvo abiertas las negociaciones con la administración nacional.
“Diputado, mirar la relación con la Nación únicamente desde el alineamiento o la confrontación es mirar la realidad por el ojo de la cerradura. Es tiempo de que la dirigencia política abra la puerta y vea la dimensión completa de la responsabilidad de gobernar”, afirmó.
Finalmente, diferenció las responsabilidades que tienen Yedlin desde el Congreso y Jaldo al frente del Poder Ejecutivo provincial. “Yedlin tiene la responsabilidad de defender derechos desde el Congreso. Jaldo tiene, además, la obligación cotidiana de garantizar que esos derechos encuentren una respuesta concreta en Tucumán. Ambas tareas deberían complementarse”, señaló.