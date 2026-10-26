Un proyecto del Conicet busca darle una segunda vida al litio de baterías usadas

El proyecto se llama “Litio Circular” y reúne investigadores del Inquimae y del Chidecar, ambos institutos del Conicet y la UBA. Uno de sus responsables es Ricardo Martín Negri, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Materiales Compuestos y Energía (Lamce) del Inquimae. También participan científicos del Laboratorio de Polímeros del Chidecar. La propuesta ya fue probada con éxito a escala de laboratorio y recibió este año la Distinción Franco-Argentina en Innovación en la categoría Senior.