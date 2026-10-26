El aire contaminado que nos enferma

En los paneles hubo coincidencia en que la práctica de quemar caña como forma de cosecha fue disminuyendo en los últimos años. El representante de la Subsecretaría de Medio Ambiente informó que hace una década se quemaba entre el 60% y el 70% de la superficie cañera. En 2024, la proporción fue del 14%; en 2025 llegó al 18% y, hasta septiembre de este año, rondaba el 3,3%. Estos números fueron corroborados por la concesionaria Transener, que indicó que en 2013 salieron de servicio 23 líneas de alta tensión, y que luego de un pico en 2020, los números siguieron disminuyendo hasta bajar a cinco incidentes en 2023 y sólo tres en 2024 a causa de incendios. Estos datos también fueron confirmados por los monitoreos permanentes que realiza la Eeaoc.