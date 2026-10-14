Apuntan a finalizar las primeras viviendas del Procrear de Tucumán en abril de 2027

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo acordó con la Cámara de la Construcción y la Uocra apuntar a entregar las primeras viviendas del Procrear en Tucumán para abril de 2027.
- El plazo se fijó tras un encuentro clave para evaluar la situación de la obra pública provincial junto a representantes del sector empresarial y de los trabajadores.
- El desarrollo del proyecto habitacional busca reactivar el empleo en el sector de la construcción y brindar soluciones de vivienda a las familias tucumanas.
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