Política

Apuntan a finalizar las primeras viviendas del Procrear de Tucumán en abril de 2027

Jaldo se reunió con el titular de la Cámara de la Construcción, Jorge Garber, y el líder de la Uocra, David Acosta, para analizar la situación de la obra pública.

BARRIO PROCREAR DE TUCUMÁN. Imagen ilustrativa
BARRIO PROCREAR DE TUCUMÁN. Imagen ilustrativa
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo acordó con la Cámara de la Construcción y la Uocra apuntar a entregar las primeras viviendas del Procrear en Tucumán para abril de 2027.
  • El plazo se fijó tras un encuentro clave para evaluar la situación de la obra pública provincial junto a representantes del sector empresarial y de los trabajadores.
  • El desarrollo del proyecto habitacional busca reactivar el empleo en el sector de la construcción y brindar soluciones de vivienda a las familias tucumanas.
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