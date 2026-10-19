Jaldo pidió dejar de lado las internas del PJ y avanzar en una fórmula nacional para 2027

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo pidió en Tucumán que el peronismo deje disputas internas y defina una fórmula competitiva para 2027, con el fin de gobernar con eficacia.
- El reclamo se dio tras encabezar un multitudinario acto por el Día de la Lealtad, en medio de tensiones con referentes nacionales y locales como Juan Manzur.
- El llamado busca presionar a la cúpula nacional del PJ para consensuar un proyecto unificado y solventar las fallas de gestión de mandatos previos.
El gobernador Osvaldo Jaldo reclamó que el peronismo deje de lado sus disputas internas y avance en la construcción de una fórmula presidencial para competir en las elecciones nacionales de 2027. El mandatario tucumano consideró que el espacio debe priorizar los acuerdos políticos y definir una propuesta que no solo tenga posibilidades de ganar los comicios, sino también de garantizar una buena gestión de gobierno.
“Falta un año para las elecciones nacionales. En política algunos dicen que es mucho, otros dicen que es poco, pero hay que tomarse el tiempo y, fundamentalmente, hay que tomar muy buenas decisiones”, expresó Jaldo al referirse al escenario electoral.
En ese marco, planteó la necesidad de que el Movimiento Justicialista supere las diferencias que atraviesan al espacio y trabaje en una propuesta común. “Mi espacio, el movimiento nacional, tiene que tratar, en algún punto, de dejar las diferencias personales y políticas, y buscar, de alguna manera, una fórmula que sea una alternativa válida para poder competir en las mejores condiciones posibles el año que viene a nivel nacional”, afirmó.
El gobernador sostuvo que Tucumán continuará contribuyendo a la construcción política del peronismo, aunque aclaró que la responsabilidad de alcanzar acuerdos y definir los candidatos nacionales corresponde a los principales referentes del espacio.
“Nosotros colaboramos desde Tucumán, cuidando y aportando desde nuestra provincia, y quienes tienen que ponerse de acuerdo y dejar de lado todas esas peleas que no nos llevan a ningún lado son ellos”, señaló, en referencia a los dirigentes nacionales.
Jaldo remarcó que la fórmula debe representar al conjunto del movimiento, sin distinción de género, y contar con la capacidad necesaria para afrontar el desafío electoral y administrar el país. “Tienen que definir una fórmula, con hombres o mujeres, que nos representen de manera competitiva, no solo para ganar, sino para gobernar bien”, sostuvo.
En ese sentido, advirtió que el triunfo electoral no garantiza por sí mismo una gestión exitosa. “Porque muchas veces ganaron, pero nos faltó lo principal: gobernar bien a nivel nacional”, concluyó.
Jaldo destacó la convocatoria del peronismo tucumano
En paralelo a su llamado a construir una alternativa nacional, el gobernador realizó un balance positivo del acto por el Día de la Lealtad Peronista, que se llevó a cabo el domingo en el Hipódromo de Tucumán. Según destacó, la convocatoria reunió a más de 50.000 personas y permitió fortalecer la unidad del justicialismo provincial.
“El Partido Justicialista estaba necesitando un encuentro de esas características. Lo demuestra la cantidad de compañeros, compañeras y vecinos que nos acompañaron, muchos de ellos sin estar afiliados a nuestro partido, pero coincidiendo con el Gobierno provincial y nuestras políticas”, afirmó.
Jaldo valoró la participación de distintos sectores de la sociedad y consideró que el encuentro permitió renovar los vínculos entre la dirigencia, la militancia y los ciudadanos que acompañan la gestión provincial. “Ha sido muy positivo e importante que nos podamos reencontrar y, sobre todo, reasumir el compromiso”, expresó.
El mandatario también hizo hincapié en las responsabilidades institucionales del peronismo tucumano, al señalar que el partido debe combinar la organización política y electoral con la administración de la provincia.
“Hoy el Partido Justicialista no solo tiene la misión, la tarea y la responsabilidad de llevar adelante las cuestiones políticas y electorales. También tenemos que llevar adelante el Gobierno de la provincia y su institucionalidad, a la que le estamos dando prioridad”, manifestó.