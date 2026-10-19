Jaldo pidió dejar de lado las internas del PJ y avanzar en una fórmula nacional para 2027

En ese marco, planteó la necesidad de que el Movimiento Justicialista supere las diferencias que atraviesan al espacio y trabaje en una propuesta común. “Mi espacio, el movimiento nacional, tiene que tratar, en algún punto, de dejar las diferencias personales y políticas, y buscar, de alguna manera, una fórmula que sea una alternativa válida para poder competir en las mejores condiciones posibles el año que viene a nivel nacional”, afirmó.