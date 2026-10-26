Balón de Oro 2026: Barcelona fue elegido el mejor equipo femenino del mundo

Barcelona sumó un nuevo reconocimiento durante la ceremonia del Balón de Oro 2026. El conjunto catalán fue elegido el mejor equipo femenino del mundo en la gala organizada por la revista France Football en el London Palladium Theatre, en Londres.
La distinción llegó después de una temporada 2025/2026 en la que el equipo dirigido por Pere Romeu conquistó LaLiga, la UEFA Women's Champions League, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Los cuatro títulos respaldaron una campaña en la que Barcelona volvió a destacarse entre los principales clubes del fútbol internacional.
El reconocimiento colectivo se sumó a los premios individuales que recibió el club durante la ceremonia. Vicky López fue elegida la mejor jugadora joven del mundo, mientras que Romeu obtuvo el premio al mejor entrenador del fútbol femenino.
Además, Lamine Yamal había recibido el Trofeo Kopa masculino, por lo que Barcelona volvió a ocupar un lugar destacado en la entrega de galardones.
De esta manera, el equipo femenino coronó una temporada de éxitos deportivos con una nueva distinción internacional.