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Balón de Oro 2026: Pere Romeu fue elegido el mejor entrenador del fútbol femenino

El técnico del Barcelona recibió el reconocimiento después de conquistar cuatro títulos durante la temporada 2025/2026. El conjunto catalán sumó su tercer premio de la noche en Londres.

Pere Romeu, entrenador del Barcelona.
Pere Romeu, entrenador del Barcelona.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pere Romeu, DT de Barcelona, fue premiado en Londres como mejor entrenador de fútbol femenino en la gala del Balón de Oro 2026 tras ganar cuatro títulos.
  • El técnico logró la Champions League, LaLiga, la Copa de la Reina y la Supercopa, superando en la votación final a Jonatan Giráldez y otros tres estrategas.
  • La distinción consolida la hegemonía del Barcelona en la élite del fútbol femenino y corona una temporada histórica que proyecta la continuidad de su dominio.
Resumen generado con IA

Pere Romeu se convirtió en otro de los protagonistas de la ceremonia del Balón de Oro 2026. El entrenador español del Barcelona fue distinguido como el mejor director técnico del fútbol femenino durante la gala celebrada en el London Palladium Theatre, en Londres, después de una temporada en la que consiguió cuatro títulos con el conjunto catalán.

El reconocimiento llegó tras una campaña en la que Barcelona conquistó LaLiga, la UEFA Women's Champions League, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Estos resultados consolidaron al equipo como uno de los principales protagonistas del fútbol europeo y respaldaron la elección de Romeu.

En la votación, el entrenador español se impuso a otros cuatro candidatos: Jonatan Giráldez, Andrée Jeglertz, Nils Nielsen y Elena Sadiku, quienes también aspiraban a quedarse con la distinción individual.

El premio también significó una nueva alegría para Barcelona, que alcanzó su tercer reconocimiento durante la ceremonia. Anteriormente, Lamine Yamal había recibido el Trofeo Kopa como mejor futbolista masculino menor de 21 años, mientras que Vicky López fue elegida la mejor jugadora joven del mundo.

De esta manera, el club catalán continuó acumulando distinciones en una gala que reconoció tanto el rendimiento de sus jóvenes figuras como el trabajo de su cuerpo técnico.

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