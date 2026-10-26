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Balón de Oro 2026: Dibu Martínez perdió el Trofeo Yashin ante Unai Simón, elegido mejor arquero del mundo

El arquero de la Selección española recibió el reconocimiento durante la ceremonia celebrada en Londres. El argentino, que había ganado el premio en 2023 y 2024, no pudo sumar su tercera distinción.

Unai Simón, arquero de la selección española.
Unai Simón, arquero de la selección española.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Londres, Unai Simón venció a Dibu Martínez y ganó el Trofeo Yashin 2026 durante la gala del Balón de Oro, tras coronarse campeón del mundo con España.
  • Martínez buscaba su tercer galardón consecutivo tras ganar en 2023 y 2024, pero Simón se impuso tras recibir solo un gol en ocho partidos del Mundial 2026.
  • El premio consolida el dominio internacional de España, corta la hegemonía del arquero argentino y posiciona a Simón como el nuevo referente bajo los tres palos.
Resumen generado con IA

Emiliano “Dibu” Martínez no pudo quedarse con un nuevo Trofeo Yashin. El arquero de la Selección argentina perdió frente al español Unai Simón, quien fue elegido el mejor arquero del mundo durante la ceremonia del Balón de Oro 2026, organizada por la revista France Football en el London Palladium Theatre, en Londres.

El reconocimiento llegó después de una temporada destacada para Simón, quien fue una de las piezas fundamentales de España en la conquista del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva York y consiguió su segunda Copa del Mundo.

El arquero del Athletic Club tuvo un papel importante durante el torneo, en el que España terminó invicta y recibió apenas un gol en ocho encuentros. Su seguridad bajo los tres palos y la solidez defensiva del equipo fueron determinantes para alcanzar el título.

Dibu Martínez se quedó sin su tercer Trofeo Yashin

Para Martínez, la ceremonia representaba una nueva oportunidad de ampliar su historial de reconocimientos individuales. El arquero argentino había conquistado el Trofeo Yashin en 2023 y 2024, convirtiéndose en uno de los principales protagonistas de esta distinción.

Sin embargo, esta vez el premio quedó en manos de Simón, quien sumó su primer reconocimiento como mejor arquero del mundo.

La elección también representó otra alegría para el fútbol español durante la gala. Minutos antes, Luis de la Fuente había recibido el Trofeo Johan Cruyff como mejor entrenador del fútbol masculino, después de conducir a España al título mundial.

Cata Coll fue elegida la mejor arquera del mundo

El fútbol español también celebró en la categoría femenina. Cata Coll, arquera del Barcelona y de la selección española, recibió el Trofeo Yashin femenino durante la ceremonia del Balón de Oro 2026.

La futbolista fue reconocida por sus actuaciones durante la temporada 2025/2026, en la que se consolidó como una de las principales figuras del Barcelona y del seleccionado español.

Con las distinciones de Simón y Coll, España consiguió los dos premios destinados a los mejores arqueros del mundo, en una gala que también tuvo a Luis de la Fuente entre los grandes protagonistas.

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