Rugby: Los Alisos y Monteros Vóley definirán el título del Clausura Desarrollo

Resumen para apurados
- Los Alisos y Monteros Vóley jugarán mañana la final del Torneo Clausura Desarrollo en la cancha San Isidro para consagrar al nuevo campeón de Primera División de rugby.
- Monteros llega con 16 victorias en 19 partidos oficiales tras un proceso de renovación institucional y deportiva liderado por el entrenador Martín Riera desde enero.
- La definición consolida el crecimiento de las divisiones formativas y valida la continuidad del proyecto técnico de Monteros Vóley para las próximas temporadas.
El Torneo Clausura Desarrollo tendrá mañana su definición. Los Alisos RC y Monteros Vóley se enfrentarán desde las 16 en la cancha San Isidro N.º 1, con el objetivo de quedarse con el título de Primera División. El encuentro, que será dirigido por Carlos Pinto, pondrá frente a frente a dos equipos que consiguieron llegar hasta la última instancia del campeonato y buscarán cerrar la temporada con una consagración.
Para Monteros, la final representa una oportunidad de coronar un año marcado por los cambios deportivos e institucionales. El conjunto monterizo disputó 19 partidos oficiales durante la temporada y consiguió 16 victorias, números que reflejan la regularidad con la que llegó a esta definición.
Uno de los responsables de ese recorrido fue Martín Riera, quien asumió como entrenador durante la última semana de enero. Después de desarrollar su carrera como jugador y técnico de Los Tarcos, aceptó el desafío de trabajar en el rugby de Desarrollo, una categoría que hasta entonces conocía poco.
El entrenador explicó que una de sus primeras tareas fue adaptar los entrenamientos a un plantel con jugadores de diferentes niveles de experiencia. El objetivo era conseguir que todos pudieran participar y mejorar su rendimiento.
“Lo que estábamos buscando nosotros como equipo era tener rodaje y competencia”, señaló Riera. Además de los 19 encuentros oficiales, Monteros disputó cuatro amistosos, por lo que alcanzó los 23 partidos durante el año.
Sin embargo, el crecimiento del club no se limitó a los resultados. Matías González García, capitán del equipo, destacó que la transformación también estuvo relacionada con las decisiones institucionales y el compromiso de los jugadores.
“Se hizo un gran cambio, un gran trabajo, tanto en lo institucional como en lo deportivo”, explicó. Según el capitán, la llegada de un nuevo entrenador y los cambios en la comisión directiva también contribuyeron a modificar la mentalidad del plantel.
Ese proceso tuvo repercusiones en las categorías formativas. “Fue algo muy positivo para nosotros, porque eran divisiones que no las veníamos teniendo en tanta consideración y ahora de a poquito van creciendo”, sostuvo González García.
Con ese panorama, Los Alisos y Monteros saldrán a buscar el título en San Isidro. Para el conjunto monterizo, además, será una nueva prueba de un proyecto que tendrá continuidad en 2027, ya que Riera confirmó que seguirá al frente del plantel.