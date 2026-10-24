Rugby: Los Alisos y Monteros Vóley definirán el título del Clausura Desarrollo

El Torneo Clausura Desarrollo tendrá mañana su definición. Los Alisos RC y Monteros Vóley se enfrentarán desde las 16 en la cancha San Isidro N.º 1, con el objetivo de quedarse con el título de Primera División. El encuentro, que será dirigido por Carlos Pinto, pondrá frente a frente a dos equipos que consiguieron llegar hasta la última instancia del campeonato y buscarán cerrar la temporada con una consagración.