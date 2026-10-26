Atlético Tucumán: las dudas de Falcioni y el posible "11" para la semifinal contra Platense

Atlético Tucumán volvió a entrenarse después del descanso tras la victoria frente a Tigre. Sin embargo, Julio César Falcioni ya venía planificando la semifinal de mañana contra Platense. Desde la derrota contra Rosario Central, dos fechas atrás en el Monumental, el DT tiene la semifinal entre ceja y ceja. Y hay algo que parece seguro: pondrá lo mejor que tenga a disposición.