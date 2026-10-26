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Atlético Tucumán: las dudas de Falcioni y el posible "11" para la semifinal contra Platense

Con Galván prácticamente descartado por lesión, el “Emperador” analiza variantes en el medio campo y el ataque. Díaz regresaría al equipo titular para el duelo decisivo de Copa Argentina.

EMPERADOR. Julio César Falcioni ultima detalles para enfrentar a Platense este miércoles por Copa Argentina.
EMPERADOR. Julio César Falcioni ultima detalles para enfrentar a Platense este miércoles por Copa Argentina.
Por Redacción Deportes Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Falcioni define en Tucumán el equipo de Atlético que enfrentará este miércoles a Platense en Salta, por un lugar en la final de la Copa Argentina.
  • Tras vencer a Tigre, el DT analiza incluir a Leandro Díaz y Ruiz Rodríguez, mientras Juan Infante se perfila como reemplazo del lesionado Ignacio Galván.
  • Catalogado por el plantel como el partido más importante del año, el pase a la final de la Copa Argentina definirá el éxito de la temporada del club.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán volvió a entrenarse después del descanso tras la victoria frente a Tigre. Sin embargo, Julio César Falcioni ya venía planificando la semifinal de mañana contra Platense. Desde la derrota contra Rosario Central, dos fechas atrás en el Monumental, el DT tiene la semifinal entre ceja y ceja. Y hay algo que parece seguro: pondrá lo mejor que tenga a disposición.

En ese sentido, todo indica que el “Emperador” dispondrá una formación muy similar a las que utilizó frente al “Canalla” y el “Matador” en Victoria. Con Ignacio Galván prácticamente descartado por una lesión muscular, Juan Infante volvería a integrar una línea de cuatro defensores que hace tiempo es una fija para Falcioni, junto a Leonel Di Plácido, Clever Ferreira y Luciano Vallejo.

La baja de Galván sería sensible, aunque Infante ganó ritmo en los últimos dos partidos y dio una asistencia en el triunfo por 1-0 ante Tigre. Su actuación recordó sus mejores momentos con la camiseta del “Decano”.

Una de las dudas aparece en el medio campo, sobre el sector derecho. ¿Renzo Tesuri o Ramiro Ruiz Rodríguez? Considerando el buen nivel de “RRR”, que convirtió en los últimos dos encuentros, todo indica que el tucumano ganaría la pulseada. Lo haría como volante por derecha, teniendo en cuenta que Leandro Díaz regresaría al equipo como centrodelantero.

El resto del 4-1-4-1 se completaría con Leonel Vega en la contención, Lautaro Godoy y Franco Nicola como interiores y otra incógnita sobre el sector izquierdo, donde Alexis Canelo parece estar un paso por delante de Nicolás Laméndola en la consideración del entrenador.

Tras entrenarse a la mañana en el complejo Ojo de Agua, el plantel almorzará y partirá a la siesta rumbo a Salta. Entre la tarde y la noche, el club confirmará la lista de convocados para lo que los propios jugadores ya bautizaron como “el partido del año”.

Temas Julio César Chávez JrCopa ArgentinaLeandro DíazClub Atlético PlatenseAlexis CaneloNicolás LaméndolaRenzo Tesuri
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