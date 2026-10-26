Encuesta: ¿Por qué Lionel Messi merece ganar el Balón de Oro 2026?

En el período que evalúa el premio, entre agosto de 2025 y julio de 2026, sumó 44 goles y 34 asistencias en 46 partidos. En el cierre de 2025 aportó 17 goles y 19 asistencias en sus últimos 16 partidos con Inter Miami, al que llevó a su primer título de la MLS, y ganó por segunda vez seguida el premio al jugador más valioso de la liga.