Encuesta: ¿Por qué Lionel Messi merece ganar el Balón de Oro 2026?

Resumen para apurados
- Lionel Messi disputa hoy su noveno Balón de Oro en el London Palladium, nominado por su gran temporada mundialista con Argentina y en la MLS a los 39 años.
- Sumó 44 goles y 34 asistencias, fue subcampeón mundial y campeón con Inter Miami. Pese a los números, no lidera las apuestas frente a Kane o Mbappé.
- De obtener el premio, el astro argentino ampliaría un récord histórico con nueve galardones, consagrando su vigencia competitiva en el fútbol internacional.
Lionel Messi va por su noveno Balón de Oro. A los 39 años, el capitán de la selección argentina integra la lista de 30 candidatos al premio que se entregará hoy, desde las 17, en el London Palladium. Sus argumentos están en los números de una temporada que tuvo de todo.
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue su gran vidriera. Messi marcó ocho goles, dio cuatro asistencias y fue titular en los ocho partidos de la Selección, que perdió la final ante España por 1-0 en el alargue. Después, la IFFHS lo eligió como el mejor jugador del torneo.
En el período que evalúa el premio, entre agosto de 2025 y julio de 2026, sumó 44 goles y 34 asistencias en 46 partidos. En el cierre de 2025 aportó 17 goles y 19 asistencias en sus últimos 16 partidos con Inter Miami, al que llevó a su primer título de la MLS, y ganó por segunda vez seguida el premio al jugador más valioso de la liga.
Lo que juega en contra
Las casas de apuestas no lo ubican entre los favoritos. Según el diario español El Debate, el inglés Harry Kane encabeza los pronósticos, seguido por Kylian Mbappé y Lamine Yamal. La derrota en la final del Mundial y el nivel de la MLS aparecen como los principales argumentos en su contra.
Messi ya ganó el premio ocho veces: en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Es el máximo ganador de la historia, y un noveno trofeo ampliaría un récord que parece inalcanzable.
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